Čeští hokejisté vyhráli v Německu i druhý zápas v rámci Euro Hockey Challenge. Na vítězství 6:2 z Kasselu navázali v odvetě hrané ve Frankfurtu nad Mohanem, kde dnes porazili domácí tým vysoko 5:1. Brankami se blýskli útočníci Jakub Flek, David Tomášek, Filip Chlapík, Radan Lenc a Ondřej Beránek. Hned po zápase navíc hlavní trenér Kari Jalonen učinil několik změn v průběžné nominaci národního týmu.

Čeští hokejisté (foto ilustrační). | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/IMAGO/Emmi Korhonen

Cestu za dalším úspěšným výsledkem usnadnil svěřencům finského kouče Kariho Jalonena povedený nástup do utkání, neboť Jakub Flek otevřel skóre utkání už po 81 sekundách hry. Národní tým měl od té chvíle vývoj odvety pod kontrolou a svou herní převahu vyjádřil i brankově. Tomášek zvýšil ve 36. minutě, ve třetí části se prosadili ještě Chlapík a Lenc. Teprve pak se ke slovu dostali domácí zásluhou Dominika Bokka, ale odpověď zařídil Beránek.

K další části přípravy na blížící se mistrovství světa se sejdou Češi v úterý v Ostravě, kde se pak utkají ve čtvrtek a v pátek v Porubě v utkáních EHCh se Slovenskem.

„Celkově máme za sebou velmi dobrý týden, odvedli jsme kus dobré práce. Udělali jsme malé změny v herním plánu a vyzkoušeli si je v zápasech. Myslím si, že zafungovaly, což je pro nás dobrá informace,“ pochvaloval si dosavadní průběh přípravy hlavní trenér Kari Jalonen.

Češi měli výborný vstup do zápasu, když se Flek dostal ke kotouči po nahození Horkého a chytře o domácího gólmana Ancicku přidal další zásah po dvou brankách, jimiž se podepsal pod výhru v Kasselu. V sedmé minutě mohl zvýšit Beránek, jenž se dostal sám před Ancicku, zkusil zakončit chytře po ledě, ale neuspěl.

Krátce po polovině úvodního dějství se provinil Wiederer a Češi hráli první přesilovku zápasu. V ní měl dvě dobré šance v rychlém sledu Horák. Nejprve jeho střelu z prostoru mezi kruhy vytěsnil Ancicka, následně znovu z dobré pozice mezi kruhy zkušený centr po Černochově výborné přihrávce minul odkrytou branku. Následně pykal také Špaček, strážce české branky Lukeše prověřil Ehl. Ještě před přestávkou ujeli Němci dva na jednoho, Tuomie však v koncovce neuspěl.

Ve 24. minutě měli pro změnu ve stejném přečíslení spoustu času Špaček s Chlapíkem, jemuž však při pokusu o střelu sjel kotouč z čepele. Poté ztroskotal Lenc na Ancickovi. Na druhé straně Noebelse vychytal Lukeš a tento minisouboj vyhrál i při následném oslabení českého výběru. Na začátku 36. minuty ujel v oslabení Tuomie, Lukeše však nepřekonal. Již při hře v plném počtu naopak zvýšil Tomášek.

V úvodu třetí části hráli Češi neúspěšně přesilovku. Ve 47. minutě se do přečíslení dvou na jednoho dostali Flek a zakončující Horký, ten sice neuspěl, ale uběhlo jen pár sekund a definitivně rozhodl Chlapík po zakončení zblízka a ihned adresoval poděkování přihrávajícími Špačkovi. Ve 49. minutě navíc prostřelil Ancicku výstavní ranou z kruhu Lenc.

Chlapíkův trest pak sice velmi záhy zkrátil Bokk a pokazil tak Lukešovi čisté konto, ale Wiederer se po pěkné akci, kdy se proháčkoval až do zakončení, netrefil. Místo toho přidal další gól v samém závěru Beránek.

„Dvakrát jsme teď vyhráli, takže to dvojutkání hodnotím pozitivně, ale samozřejmě je to teprve začátek přípravy, takže tam bylo stále ještě hodně chyb, které je potřeba vypilovat,“ řekl po vítězné odvetě s Německem útočník reprezentace Filip Chlapík. „Góly jsou samozřejmě hezké, ale je to stále daleko od toho, jak bych chtěl hrát. Celková moje hra může být rozhodně ještě lepší,“ dodal sebekriticky.

Národní tým sáhl hned po prvním týdnu přípravy k šesti změnám. Po dvojutkání v Německu skončil brankář Nick Malík, obránci Martin Jandus, Vojtěch Mozík a Libor Zábranský. Místo v reprezentaci museli přenechat rovněž útočníci Jakub Pour a Šimon Stránský. Průběžný kádr naopak doplnili brankář Šimon Hrubec, obránci Jan Ščotka, Michal Kempný a Tomáš Kundrátek a útočníci Vladimír Sobotka s Hynkem Zohornou.

„Někteří noví kluci teď přijdou a některým jsme zase museli říct sbohem, ale tak to je bohužel vždycky,“ dodal ke změnám v nominaci Jalonen.