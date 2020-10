Hokejová elita prochází v koronavirové době těžkou zkouškou. Jen pro vaši informaci: Pešán prý musel v nominaci na nadcházející turnaj Euro Hockey Tour udělat na poslední chvíli hned devět změn. „A je možné, že budu mít další telefonáty,“ dodal reprezentační trenér.

Bojí se dalších omluvenek, které chodí hlavně z ciziny (a převážně Ruska). „Proto jsme nominovali hodně náhradníků,“ konstatoval.

Pro kluby i samotné hráče má Pešán ještě pochopení. Jinak je to s ruským svazem. Sborná totiž rozčílila soupeře tím, že do Finska na Karjala Cup hodlá poslat mladíky, aby potrénovali před blížícím se mistrovství světa hráčů do 20 let. „Není to fér,“ hlesl Pešán. „Je to degradace turnaje i Euro Hockey Tour,“ vzkázal na východ.

Jenže na druhou stranu – divíte se Rusům?

Krok posvětil i samotný Vladislav Treťjak, když jako šéf svazu řekl: „Bude to pro naše juniory skvělá zkouška na mezinárodní scéně. Navíc tím na sebe vezmou odpovědnost, jelikož budou nastoupí jako senioři.“

Otázkou je, zda tenhle fígl velmoci projde. „Dozvěděli jsme se to z médií. Komunikujeme teď s nimi. To tam všichni mohli poslat své dvacítky,“ zmínil Martin Urban, generální sekretář Českého hokeje.

Právě kolem mladých hráčů se vedly diskuse i v Česku.

Kvůli vládním opatřením je reprezentační výběr do 20 let v prekérní situaci. „Jsme jediná země, kde se netrénuje, nehraje,“ uvedl Pešán s narážkou na blížící se turnaj, který na přelomu roku uspořádají v Kanadě.

Proto i on do národního týmu pozval mladíky.

Jana Myšáka asi znáte, ale co další jména? Šimon Kubíček, Stanislav Svozil, Michal Teplý, Adam Raška… To jsou někteří z debutantů, kteří si zahrají po boku Andreje Nestrašila či Dmitrije Jaškina. „Potřebovali jsme, aby byli v zápřahu,“ vysvětlil Pešán.

Rusové chtějí totéž, akorát ve větším měřítku.

Nominace hokejové reprezentace na Karjala Cup (5. 11. - 8. 11.)

Brankáři: Patrik Bartošák (Pelicans Lahti), Dominik Hrachovina (Tappara Tampere), Lukáš Pařík (Liberec).

Obránci: Jakub Galvas (Mikkelin Jukurit), Filip Hronek (Hradec Králové), Jakub Jeřábek (Viťaz Podolsk), David Jiříček (Plzeň), Lukáš Klok (Lukko Rauma), Jakub Krejčík (Jokerit Helsinki), Šimon Kubíček (Litoměřice), Michal Moravčík (Tappara Tampere), Vojtěch Mozík (Färjestad), David Sklenička (Jokerit Helsinki), Stanislav Svozil (Kometa Brno), Andrej Šustr (Kunlun).

Útočníci: Rudolf Červený (Pelicans Lahti), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva), Radek Koblížek (Kärpät Oulu), Jan Myšák (Litvínov), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk), Jan Ordoš (IK Oskarsham), Jaromír Pytlík (Soo Greygounds), Adam Raška (Třinec), Ondřej Roman (Ilves Tampere), Jiří Smejkal, Michael Špaček (oba Tappara Tampere), Šimon Stránský (Mikkelin Jukurit), Michal Teplý (Mladá Boleslav), Hynek Zohorna a Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk).