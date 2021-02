V té má totiž Dvorský napsané datum 15. června 2005. Když si to spočítáte, vyjde vám další patnáctka. Ano, tomuhle klukovi je teprve patnáct roků.

Přesto už se zařadil mezi střelce slovenské hokejové extraligy, když přispěl k vítězství nad Nitrou. Ve věku 15 let, 7 měsíců a 18 dní tak překonal slovenskou hokejovou legendu Mariána Gáboríka. A to třeba jen o pár dní, ale hned o několik měsíců. Gáboríkovi v době jeho premiérové trefy bylo šestnáct roků a sedmadvacet dní.

„Těžko popsat, co právě cítím, ale jsem velmi šťastný. Když jsem dal gól, ani jsem si neuvědomil, že to vyšlo. Až kluci na střídačce mi řekli, co se mi povedlo,“ radoval se pro hockeyslovakia.sk Dvorský.

Historický počin

Mladík, který vyrůstal ve Zvolenu, měl pochopitelně radost i z toho, že překonal právě dlouholetého hráče NHL. „Překonat Gáboríka je fantastický pocit. Párkrát jsem si už představoval, že se prosadím. Naposledy v Liptovském Mikuláši jsem nastřelil tyčku a po zápase jsem to měl v hlavě,“ popisoval cestu k úspěchu.

Zdroj: Youtube

K historickému počinu mu stačilo pouhých deset utkání, co ale víc, jeho zápis nebude pomyslným zlatým písmem zaznamenán jen ve slovenských hokejových kronikách, ale i v těch celoevropských. Matej Deraj z Denníku Šport se trošku pohrabal ve statistikách a zjistil, že Dvorský patrně nemá konkurenci na celém kontinentu.

V evropské tabulce je poměrně vysoko i český hokejista Rostislav Olesz, který před necelými dvaceti lety skóroval ve věku 16 let a 11 dní a momentálně mu patří třetí příčka.