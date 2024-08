Pro Davida Pastrňáka už se z toho stává každoroční tradice. Předloni v létě zavítal nejlepší český hokejista současnosti na exhibici do Žďáru nad Sázavou, v minulém roce se pak představil fanouškům v Litvínově. Na publikum ve své rodné zemi nezapomene ani letos – 31. srpna v O2 areně se postaví týmu vedenému Jakubem Voráčkem.

„Na tuhle exhibici se těším nejvíc, bude to ve velké kvalitě. Loni jsem kapitán nebyl a letos jsem a stojí proti mně Kuba Voráček, takže to bude velké. Už jsme proti sobě trochu štěkali. Myslím, že máme o hodně lepší tým, přijďte se podívat,“ lákal Pastrňák po výběru svého týmu.

| Video: Youtube

Při té příležitosti zavzpomínal i na loňské zápolení na severu Čech, kde s Týmem Legend podlehl Alby týmu 8:9. „Měli jsme špatného trenéra, Kuba Voráček to tam špatně odtrénoval, takže letos to padne. Máme lepší trenéry, chyba byla v Kubovi,“ měla jasno hvězda Bostonu.

Se svým kamarádem, který zazářil na mistrovství světa v roli spolukomentátora na České televizi, si hráče do týmu vybíral formou draftu, který mohli fanoušci sledovat na YouTube kanále podcastu Puk Pak Pivo.

„Bylo to neskutečné, moc jsme si to užili, byla to sranda. Chtěli jsme ještě vyšperkovat jeden trejd, ale nešlo to, ani jeden nepovolil. Já mám přesně takový tým, jaký jsem chtěl. Moc se těším,“ usmíval se Pastrňák.

Do role generálního manažera se vžil na sto procent. Na nos si posadil brýle a se zaujetím hleděl do papírů s přípravou. První volbu měl ovšem Jakub Voráček se svým parťákem Ondřejem Pavelcem.

„Vyberu si asi nejlepšího českého hráče současnosti, což je Martin Nečas,“ rýpl si Voráček po své první volbě do Pastrňáka. „Samozřejmě bych si vzal Pastu, kdyby byl na výběr, ale to nešlo,“ dodal vzápětí.

To Pastrňák sáhl jako první po Romanu Červenkovi, s nímž letos v Praze oslavil titul mistra světa a kterého si zároveň pozval jako svého asistenta na draft. „Jednoduchá volba, je jediný v Praze, kdo mohl přijet,“ říkal ve vtipu český kanonýr. „Ne, samozřejmě je to neskutečný lídr. Jednoznačná volba. Začíná mě bolet hlava z těch brýlí, protože nic nevidím,“ přidal vzápětí.

V podobně odlehčeném duchu se nesl i zbytek draftu, z něhož si oba kapitáni odnesli neuvěřitelně nadupané výběry. Po boku Davida Pastrňáka se představí Michal Kempný, Marek Židlický, David Výborný nebo Tomáš Plekanec. Voráček pak vedle Pavelce a Nečase sáhl i po Petru Mrázkovi, Filipu Hronkovi, Janu Ruttovi a Dominiku Kubalíkovi.

Pro fanoušky bude jistě zajímavé i to, že by brusle měl obout i sám Voráček, který se ve slavné NHL naposledy představil 4. listopadu 2022 a od té doby se potýká s následky po otřesech mozků.

„Jsem na něj zvědavý, měl se pořád napsaného v první lajně, ale myslím, že nakonec bude v obraně,“ uvedl na konto svého kamaráda a nyní protivníka Pastrňák.

Soupisky obou týmů každopádně slibují fanouškům parádní podívanou a jedinečnou možnost, jak vidět některé hráče z NHL na domácím ledě. Zápas je na programu poslední srpnový den a odstartovat by měl v 17 hodin.