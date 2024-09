Cizinci v hokejové extralize. Téma, které se vrací každou sezonu jako už poněkud otlučený bumerang. Jsou tací, podle nichž hráči ze zahraničí často jen zbytečně zabírají místo domácím borcům, a přitom nepřinášejí žádnou kvalitu navíc.

Třeba svazový šéf Alois Hadamczik se netají názorem, že by dovoz hokejového umu zpoza hranic výrazně omezil. Momentálně smí za extraligový tým nastoupit až šest cizinců, přičemž každý takový hráč po třech letech nepřetržitého působení v Česku získává „domácí“ status. Hadamczik by prý cizineckou kvótu snížil na polovinu. „Ale bavíme se jen o tom, co by jednou v budoucnu mohlo být. Momentálně to není na programu,“ přiznal.

Jde totiž o to, že borci zvenku bývají pro kluby často paradoxně levnější, extraligu nepochybně oživují (alespoň někteří z nich), a ruku na srdce, tolik srovnatelných českých talentů na tuzemských kluzištích zase nebruslí. Sice se neustále mluví o tom, že je třeba dávat prostor nadějnému mládí, ale mnozí generální manažeři – tlačeni nutností okamžitých výsledků – raději logicky sáhnou po hotovém hráči z ciziny.

A další věc. Nejvyšší soutěž v zemi úřadujících mistrů světa pozvolna začíná být atraktivní adresou i pro hokejisty, kteří by donedávna o angažmá v Česku ani neuvažovali. Svůj podíl na tom má i válka na Ukrajině a značné riziko spjaté s případným kontraktem v KHL. Ve zbylých elitních evropských ligách je tak o něco větší tlačenice o místa. Ale přes všechny potíže roste i kvalita a reputace extraligy.

Slušný plat i krásná města

„Finové spíš nevědí, jak dobrá je ve skutečnosti česká soutěž,“ řekl po příchodu do Sparty finský obránce Valtteri Kemiläinen na otázku, zda se mu doma nedivili, že opouští Tapparu. Pražané v něm získali ofenzivně laděného beka, o kterého byl zájem po celé Evropě. Vždyť jde o muže s více než padesáti zápasy za reprezentaci, třemi finskými tituly a dokonce i zlatou olympijskou medailí z Pekingu.

„Upřednostnil nás před dalšími skvělými nabídkami z Evropy,“ pochlubil se sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek. Do klubu, který (opět) hlásí útok na titul, přišel před novou sezonou i další Fin, Miika Salomäki. Tento útočník odehrál skoro 200 zápasů v NHL a naposledy působil v Lausanne. Právě švýcarská NL má dnes přitom pověst nejatraktivnější ligy na starém kontinentu, leč lano z Prahy zabralo.

Není to však jen stověžatá matka měst, která láká cizince zvučných jmen. Do Litvínova přišel Filip Sandberg, bývalý juniorský reprezentant a čerstvý vítěz švédské ligy v dresu Skelleftea. „Český hokej se podle mě hodně zlepšuje, v lize hraje spousta skvělých hráčů,“ vysvětlil, proč se rozhodl zkusit po Švédsku, Finsku a zámořské juniorce další soutěž.

Hokejový Hradec Králové pro změnu přivedl skoro dvoumetrového a stokilového forvarda Oskarse Batnu, který s lotyšským nároďákem loni získal historický bronz na MS a nedávno pomohl k postupu na olympiádu.

„V Česku je jedna z nejlepších lig v Evropě, to přitahuje spoustu hráčů. Navíc nám v Česku vycházejí naproti, dají nám prostor na ledě a slušný plat. Jsou zde nádherná města, oproti Skandinávii tady navíc vyžijeme mnohem levněji,“ popsal Batna, co přivábilo do extraligy jak jeho, tak další cizince.

Faktem je i to, že všichni jmenovaní – s výjimkou devětadvacetiletého Batny – už jsou třicátníci, kteří podle všeho vstupují do závěrečné fáze svých profesionálních kariér. To ostatně platí i o dalších výrazných cizincích z posledních let, včetně těch zámořských (jako Peter Mueller, Jérémie Blaine či Steve Moses). To zkrátka patří k věci.

Přesto by byla škoda přísun zajímavých jmen ze zahraničí výrazněji přiškrtit. Vždyť i jejich zájem svědčí o úrovni soutěže.