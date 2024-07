Na mistrovství světa pomohl české reprezentaci čtyřmi kanadskými body za gól a tři nahrávky, málem ale přišel o vrchol šampionátu. V semifinále proti Švédsku totiž schytal ránu pukem a skončil se zlomeným nosem. Přesto do finále naskočil a jako jeden z aktérů si mohl užívat sladký pocit vítězství.

Nepříjemné zranění ho limitovalo až při oslavách mistrovského titulu. „Nebylo to úplně ideální, trošku mě bolela hlava, ale i tak jsem se snažil si to užít naplno,“ přiznal zkušený obránce.

V současnosti už ho však přeražený nos nelimituje. „Je to v naprostém pořádku, zahojilo se to celkem rychle a je to v pohodě. Nějaký týden to bylo nepříjemné, ale pak už to bylo v pohodě. Odletěli jsme k moři a tam už to bylo dobré,“ prozradil Krejčík, který se v těchto dnech se Spartou připravuje na další extraligový ročník.

„Je to příjemné, všichni jsme se těšili, až se potkáme. První dny v létě na ledě jsou vždycky těžké, člověk dlouho nebruslil, na druhou stranu vidí spoustu kamarádů po dlouhé době. Sranda,“ prohlásil sparťanský bek po středečním tréninku v holešovické Sportovní hale Fortuna.

Za titul mistra světa ho ale v kabině ještě čeká nějaký příspěvek do klubové pokladny. „Nějaké částky už se tam vyhlašují, tak uvidíme, kolik to nakonec bude,“ smál se Krejčík.

Se svým týmem bude znovu mířit na nejvyšší mety, přesto nechtěl o útoku na titul mluvit. „Jdeme krok po kroku. Teď nás čeká základní část a na tu se budeme soustředit. Posléze play-off,“ řekl pražský rodák opatrně.

Sparta cílila na extraligový titul v minulé sezoně stejně jako v předchozích letech, ale ztratila perfektně rozjeté semifinále proti Třinci a jako první klub v historii přišla o vedení 3:0 na zápasy.

„Vydýchali jsme to už dávno. Máme před sebou novou sezonu a nic jiného nás nezajímá. Věci z předešlé si vezmeme s sebou a poučíme se z nich,“ prohlásil Krejčík. Výhodou podle něj může být i to, že jádro týmu zůstává pohromadě. „Určitě je to pozitivní věc. Je důležité si projít těžkými chvílemi a kluků, kteří tady byli v minulé sezoně, je tu dost. Na tom můžeme stavět a věřím, že nás to posílilo,“ komentoval.

Hlavními rivaly na cestě za pohárem by pro Spartu měly být Pardubice a znovu Třinec. Právě tyhle tři celky vidí bookmakeři jako největší favority. „Samozřejmě vidíme, jaké podpisy se udělaly. Někdo má možnosti, ale furt si stojím za tím, že úspěch si člověk nekoupí. Furt je to o bojovnosti a o soudržnosti týmu. Když k tomu tým má ještě finanční prostředky, tak je tomu trošku blíž,“ zamyslel se Krejčík, kterého čeká bitva o místo v základní sestavě.

Hokejisté Sparty zahájili přípravu na ledě | Video: Filip Ardon

Pražané mají totiž v tuto chvíli rovnou osmičku velmi dobrých obránců, z nichž logicky jeden nebo dva budou mimo hru. „Máme tady osm kvalitních obránců a všichni chtějí hrát co nejvíc, takže je tu veliká konkurence. Je jen na nás, jak si s tím poradíme. Věřím, že to bude ku prospěchu týmu,“ hlásil Krejčík.

Spolu s týmem odstartuje přípravu na další ročník ve čtvrtek 8. srpna v Litoměřicích. Na začátku září pak Sparta vstoupí do bojů v Champions Hockey League a 18. září odstartují svoje tažení extraligou. A bude to hned hodně pikantní úvod. Sparta totiž v prvním kole přivítá právě Třinec, s nímž v posledním play-off vypadla.