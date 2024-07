A jaká odvětví to jsou?

Třeba tenis mě zajímá, díval jsem se na plavání, kam se to posouvá. Dneska jsou atleti, to je neskutečné. Je tam strašně moc zajímavých věcí.

Vy za sebou jeden z letošních sportovních vrcholů máte – na mistrovství světa v Praze a Ostravě jste vypomáhal Radimu Rulíkovi. Co vám to dalo?

Z každé štace, kterou děláte, si vždycky vezmete něco pozitivního. Bylo tam hodně pozitivních věcí. Je to krátký, ale těžký turnaj. V každém případě vynikající hráči a vynikající trenéři, takže jsme si z toho něco vzali.

Už vám naplno odstartovala příprava na další sezonu. Jak jste zatím spokojený s jejím průběhem?

První trénink je vždycky zvláštní, každý je nabuzený a už kluci mají dost kol, činek a běžeckých drah. Dobré, v pořádku. Nejvíc nás těší, že tu máme všechny hráče a jsou zdraví.

Hokejisté Sparty zahájili přípravu na ledě | Video: Filip Ardon

Jádro týmu z minulého ročníku zůstalo. Bude to vaše síla?

Doufejme. Mluvili jsme o tom, že i když jsme s Třincem vypadli, tak jsme během sezony udělali hodně dobré práce. Hodně věcí jsme zlepšili a dobře jsme se vyvíjeli. V tom chceme pokračovat. Jádro tady je, dobří kluci a dobří hráči tu jsou. Řekl bych, že tým má ještě o trochu víc rychlosti než minulý rok. Je to o práci. I v tom se chceme zlepšit.

Po vypadnutí v semifinále se mluvilo o možném konci některých opor. Vedení klubu je ale nakonec podrželo…

To, co člověk čte, je většinou spekulace. Jestli to jsou sociální sítě, noviny, je jedno, jaká je to komunikace. Musím se přiznat, že já to nečtu, ale dostane se to k vám. Bylo tam hodně spekulací a nevím, odkud se to bere. Vůbec jsme se nebavili o tom, aby měl někdo platnou smlouvu a měl opustit Spartu. A těch jmen jsem zaregistroval docela hodně. Každý má svoji strategii. My ji máme taky a zůstaneme jí věrní. Jestli se něco říká tamhle, nebo tamhle, to nás nezajímá. Důležité je, abychom to komunikovali s našimi hráči.

Máte nové asistenty v Otakaru Vejvodovi mladším a Antonínu Stavjaňovi. Jak se vám s nimi spolupracuje?

Myslím, že dobré. Ještě si to ale musí sednout. Je to jako s hráči, trošku si to sedá, člověk se navzájem osahá a zvykne si na sebe. Měli jsme tu s kluky skoro dva měsíce, kdy jsme pracovali na různých věcech jako taktice a systémech, pouštěli jsme si hodně videí… Vždycky jde o to, abychom našli společnou řeč. Kluci byli dlouho trenéři a když mají dobrou zkušenost s různými věcmi, tak to chceme dát do hry.

Mezi hráči jsou novými tvářemi Tomáš Hyka a Finové Valtteri Kemiläinen a Miikka Salomäki. Co k nim můžete říct?

Víme, že Hyčmen má dobrou rychlost, je to dobrý bruslař a bodový hráč, který je dobrý v zakončení. Mikka bude hráč, který bude strašně nepříjemný. Je lepší hrát v manšaftu s ním než proti němu. Valtteri nám zkvalitní přesilovku.

Jak jste spokojený s podobu soupisky?

Je to přibližně stejné jako minulý rok. Chceme začít s manšaftem, s kterým se nebudeme bát jít do play-off a dokončit sezonu. Letos je to to samé. Máme kvalitní manšaft, máme trochu konkurenci v becích, kterých je osm. Je potřeba mít kvalitní manšaft.

Jak jste vyhodnotil minulou sezonu, v níž jste v semifinále ztratili vedení 3:0 na zápasy nad Třincem?

Asi to tak mělo být. Když chcete někdy něco vyhrát, tak si musíte projít těžkými situacemi a pořádně prohrát, abyste v budoucnu něco vyhráli. Není to jenom o negativitě. Máme dvě možnosti – ležet na zemi a nevstat, nebo říct, že potřebujeme o deset až patnáct procent víc. Nebudeme hledat ani výmluvu, že to byla vteřina tamhle. Asi to tak mělo být.