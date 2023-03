Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém utkání čtvrtfinále v Liberci 2:1, vedou 3:1 na zápasy a dělí je jediná výhra od postupu mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. Třinec doma porazil Spartu 3:1 a srovnal stav série na 2:2

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Hradec Králové urval pod Ještědem oba zápasy a v pátek na vlastním ledě může stvrdit postup do semifinále. Ve čtvrtém utkání vyhrál Mountfield v Liberci 2:1. Gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Matěj Chalupa, který dostal příležitost poprvé v letošním play-off.

Hradec dal počtvrté vedoucí gól

Liberec nastoupil v brance s Jakubem Neužilem. Nahradil jedničku Petra Kváču, jenž měl problémy ve čtvrtečním utkání po zákroku rozklekem ve 43. minutě, ale duel dochytal. Kouč Patrik Augusta promíchal složení tří útoků s výjimkou elitní formace Adama Najmana. V sestavě chyběl stejně jako při duelech v Hradci ve druhém utkání ve dvou dnech kapitán Radek Smoleňák a poprvé od závěrečného kola základní části hrál Chalupa.

Mountfield dal i počtvrté v sérii první gól a dočkal se už ve 46. sekundě. Lalancette se u levého mantinelu zbavil Melancona, vyhnul se i Flynnovi a z levého kruhu překonal Neužila. Tenhle stav vydržel až do třetí třetiny.

Emoce stříkají, defenzivní válka hraje do not Hradci. Tygři už nemají kam uhnout

V úvodu závěrečné části se Liberec ubránil při Frolíkově trestu, ale ve 44. minutě po Jerglem tečované Jankově střele doklepl puk do odkryté branky Chalupa. Bílí Tygři se vrátili do hry v čase 52:29 při přesilovce čtyř proti třem, kdy si najel do ideální pozice k zakončení Bulíř a sebral Machovskému čisté konto. Vyrovnat mohl dvakrát Birner, ale nejdříve v 54. minutě zasáhl hradecký gólman a v závěru zamířil do boční sítě.

Pátý duel, který může být rozhodující, se odehraje v neděli od 18:00 v Hradci Králové.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)



Branky a nahrávky: 53. Bulíř (Birner) - 1. Lalancette (M. Chalupa), 44. M. Chalupa (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Rozhodla poslední třetina

Třinečtí hokejisté zdolali na svém ledě Spartu 3:1 a vyrovnali stav čtvrtfinálové série na 2:2. Obhájce titulu vedl už po 42 sekundách trefou Martina Marinčina. Domácí ale oslabil v 16. minutě Tomáš Marcinko, který byl vyloučen za sekání na pět minut a do konce zápasu. V dlouhé přesilové hře vyrovnal Michal Řepík. Třinci vrátil vedení Daniel Voženílek v čase 47:50 a při risku hostů bez gólmana zpečetil výhru Jakub Jeřábek.

Domácí udeřili hned z první střely; od modré čáry se trefil Marinčin a Třinec poprvé v sérii v průběhu utkání vedl. Sparta odpověděla náporem a v úvodní třetině přestřílela domácí 17:5. Kacetl se zejména vyznamenal, když vykopl betonem puk mířící do branky po odrazu od brusle Marcinka. Ve dvou slibných šancích jej nepřekonal ani Horák.

Potíže s ledem už nebudou, věří šéf extraligy. Loukota vyzvídal u Fina Jalonena

Pražanům pomohl i zbytečný zákrok Marcinka, který na hranici brankoviště Sparty oplácel a sekl Warga. Přesilovou hru využil už po 16 sekundách Řepík. O delší výhodu připravili hosty faulující Tomášek a Vitouch, Třinec ale nevyužil 42 sekund dlouhou přesilovku čtyři na tři.

Při hře ve čtyřech ještě zahrozil z rychlého protiútoku domácí Kurovský a zbytek trestu Oceláři přečkali bez problémů.

Sparta hrála v úvodu třetí třetiny přesilovou hru, největší šanci si ale vytvořili domácí. Voženílek v přečíslení dvou na jednoho vzal zodpovědnost na sebe, vybruslil si před Kováře, ale nepřekonal jej zakončením nad lapačku. Za obranu hostů se dostal i Růžička, jenže s bekhendovým blafákem mezi betony neuspěl. Třinec se však přece jen dočkal: Kaňák nahazoval puk od modré čáry a Voženílek jej tečoval mimo dosah Kováře.

Pražané se necelé tři minuty před koncem odhodlali ke hře bez gólmana, Tomáškovu nebezpečnou střelu kryl Kacetl a Němečkův pokus prosvištěl těsně mimo. Další naději vzal hostům Jeřábek, který trefil přes celé hřiště prázdnou branku.

Série pokračuje pátým duelem v neděli v Praze od 16:30 hodin.

Oceláři Třinec - Sparta Praha 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Branky a nahrávky: 1. Marinčin (Kaňák, Marcinko), ), 48. D. Voženílek (Kaňák, J. Jeřábek), 60. J. Jeřábek (D. Voženílek) - 16. Řepík (Sobotka, Kempný). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3, navíc Marcinko (Třinec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.