Nejlepší hráč podle Deníku: Lukáš Sedlák

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Dynamo Pardubice, 3. ledna 2023, Ostrava. Lukáš Sedlák z Pardubic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Na první pohled si řeknete, že když tento chlapík přicestoval z nejslavnější ligy světa, jsou kanadské body a ofenzivní podpora Dynama jistou samozřejmostí. Jenže ne vždy se našincům povede velký comeback do domácí soutěže. Třeba Dominik Simon by o tom mohl sepsat i vlastní paměti. O to víc se nyní cení výkony Lukáše Sedláka, který vlétl do extraligového kolotoče ve velkém stylu. Po patnácti odehraných zápasech má na svém kontě už 18 kanadských bodů (10+8), což jenom potvrzuje, že Pardubice získaly další klíč ke znovuotevření mistrovské komnaty.