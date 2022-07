Lukáš Radil (Dinamo Riga -> HC Dynamo Pardubice)

Útočník Lukáš Radil na přípravném kempu národního týmu.Zdroj: Český hokej

Z Dinama do Dynama, pro jednatřicetiletého Lukáše Radila navíc velký návrat do míst, kde sám hokejově vyrůstal. Nedávno to bylo přesně deset let od posledního pardubického titulu, tehdy u toho byl i dravý útočník s číslem 69. Jeho další kroky vedly z extraligy do moskevského Spartaku, kde si po dvou letech vybojoval vysněnou smlouvu v NHL. Dvě sezony se pral po boku Tomáše Hertla v San Jose, nakonec stihl naskočit jen do padesátky soutěžních utkání. Poslední sezonu odehrál v dresu lotyšské Rigy, avšak po jejím odstoupení z KHL si musel hledat nové angažmá. A našel. Pokus o návrat zlatých časů do města perníku právě začíná.

Radil má perníkové srdce. Pardubice z něj nemá šanci vytěsnit jiný český tým