Michal Bulíř (Plzeň -> Liberec)

Michal Bulíř hlásí návrat do Liberce.Zdroj: Jiří Princ

Když před rokem odcházel do Plzně, bylo mi neustále předhazováno, že je to právě on, kdo musí na západě Čech nahradit bývalou hvězdu Milana Gulaše. To je pozice, která dokáže s leckým pořádně zamávat. Ovšem Michal Bulíř si s tlakem na svou osobu nedělal žádné starosti. Důkazem toho je druhé místo v tabulce extraligových střelců a třetí pozice mezi nejproduktivnějšími hráči. Po životní sezoně se třicetiletý kanonýr vrací zpět pod Ještěd, kde by měl po boku Michaela Frolíka vytvořit nejúdernější severočeský tandem.

