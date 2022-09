Jakub Dvořák (Bílí Tygři Liberec)

Liberecký obránce Jakub Dvořák má za sebou už i debut v nejvyšší české soutěži.Zdroj: ČTK / Petrášek Radek

Jeho helmu stále zdobí ochranná mřížka, ovšem na to, že je mu teprve sedmnáct let, si v zadních řadách Bílých Tygrů počíná naprosto suverénně. A trenér Patrik Augusta si jej v přípravě oblíbil natolik, že už v pátek si absolvent letošního Hlinka Gretzky Cupu za mořem odbyl velkou extraligovou premiéru. Po boku zkušenějšího kolegy Ondřeje Vitáska odehrál velice slušné utkání, dost možná si také řekl o prostor do dalších blížících se klání. Dvořák by měl letos vypomáhat také v juniorce, zatím ale naznačil, že mezi elitou se mu rozhodně líbí více.