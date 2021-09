Karlovy Vary vstupovaly do utkání jako výrazný favorit, což se taky záhy potvrdilo. V čase 5:04 se prosadil Jan Hladonik, o pět minut později Tomáš Vondráček. Když v polovině druhé třetiny zvýšil na 3:0 Tomáš Rachůnek určil ráz utkání.

PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Hladonik (Flek), 11. Vondráček (Redlich, Osmík), 31. T. Rachůnek (Vondráček, Rohan). Rozhodčí: Hradil, Vrba - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 4:4, navíc Žižka - Vondráček oba 5 min. Bez využití. Diváci: 3113.

Mladá Boleslav – Vítkovice 4:1

Domácí vstoupily hodně aktivně do zápasu, což gólově potvrdil Miloš Kelemen a David Šťastný. Vítkovice sice snížily zásluhou nestárnoucího Vladimíra Svačiny, Boleslav na to ale ještě do konce druhé třetiny odpověděla zásahy Pláňka s Kousalem a bylo po utkání.

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Kelemen (D. Šťastný, Moravec), 16. D. Šťastný (Kelemen, Ševc), 25. Pláněk (Dufek, Claireaux), 32. P. Kousal (O. Najman, Pýcha) - 22. Svačina (Marosz). Rozhodčí: Úlehla, Veselý – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2491.

Plzeň - Brno 5:6 po nájezdech

Plzeň – Kometa Brno Souboj dvou celků, od kterých se očekával mnohem lepší vstup do sezony odstartovala líp Plzeň, když po dvou gólech Jana Schleisse a jednoho Tomáše Mertla vedla už 3:0, což vyhnalo Mateje Tomka z brány. Tah z vystřídáním brankáře se Kometě osvědčil, když do konce druhé třetiny snížila na 3:4 po brankách Horkého, Haščáka a Malleta.

V čase 49:03 už Brno vyrovnalo, když se po přihrávce Michala Krištofa trefil Tomáš Vincour. O minutu později už Kometa převrátila vývoj utkání ve svůj prospěch, když se prosadil urostlý Američan Peter Mueller. Bláznivé utkání poslal tři sekundy před koncem do prodloužení Martin Lang. Z devíti exekutorů se v nájezdech prosadil pouze Luboš Horký a zařídil Brnu druhý bod.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 5:6 po sam. náj. 2:0, 2:3, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Schleiss (Kodýtek, Graňák), 20. Mertl (Jiříček), 25. Schleiss (Jiříček, Kantner), 32. Jiříček (Schleiss), 60. M. Lang - 29. Horký (Krištof, Vincour), 36. Haščák (P. Holík, Roth), 36. Magee, 50. Vincour (Krištof), 51. Mueller (Zaťovič, P. Holík), rozhodující nájezd Horký. Rozhodčí: Pešina, Pražák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2875.

Kladno - Třinec 4:3 po nájezdech

S domácím Kladnem to vypadalo od začátku nelichotivě. Gólový účet utkání otevřel pro Třinec Tomáš Marcinko, rychle v zápětí ale vyrovnal Matěj Berána. Ve druhé třetině to po brankách Daňa s Kovařčíkem vypadalo na další ztrátu Kladna, poté ale zavelel do boje Jaromír Jágr. Po přihravce Tomáše Plekance snížil na 2:3, minutu před koncem poslal utkání do prodloužení Marek Račuk. Utkání dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých se za Kladno trefil Strnad s Kristem a připsali Kladnu bonusový bod.

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 4:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. M. Beran (Plekanec, Račuk), 51. Jágr (Plekanec, Kristo), 59. Račuk (Kristo, Dotchin), rozhodující sam. nájezd J. Strnad - 4. Marcinko (Martin Růžička, P. Vrána), 24. Daňo (Dravecký), 25. M. Kovařčík (O. Kovařčík). Rozhodčí: Kika, Obadal - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:8. Využití: 2:1. Diváci: 1206.

Olomouc - Hradec Králové 2:3

Ani šestá branka Davida Krejčího v rozběhlém ročníku nepomohla Hanákům k výhře. Disciplinovanou hru Mountfieldu podtrl góly Blain, Cingel a po brance v oslabení rozhodl o třech bodech ve prospěch Východočechů Perret.

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Dujsík (Klimek, Řezníček), 16. Krejčí (Kucsera, Ondrušek) - 3. Blain (Lalancette, Perret), 19. Cingel (McCormack, Smoleňák), 42. Perret. Rozhodčí: Šír, Kubičík - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 4:7. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4511.

Pardubice - České Budějovice 3:2

Pardubice se po další výhře posunuly na čtvrté místo o bod za vedoucí Karlovy Vary a to mají jako jediný z týmů před nimi utkání k dobru. Domácí sice prohrávali po brance Michala Vondrky v oslabení, stejnou mincí však sekundu před koncem druhé třetiny oplatil Matěj Blumel. Pardubice se pak prosadily dvakrát z přesilovky zásluhou Říčky a Pauloviče a potvrdily vzestupnou tendenci.

HC Dynamo Pardubice - Motor České Budějovice 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Blümel (Nakládal), 43. Říčka (Cienciala, Košťálek), 55. Paulovič (Poulíček, J. Mikuš) - 30. Vondrka (Voženílek), 42. J. Ondráček (Pech, Slováček). Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Kajínek, Axman. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 7580.