Lehce netradičně už ve středu – tedy dnes – startuje nový ročník základní části extraligy. V předehrávce se utkají Karlovy Vary s Kometou, ostatní duely jsou pak na programu v pátek.

Co je nového? Elitní soutěž tentokrát tvoří hned patnáct týmů, na konci sezony se bude (po roční pauze) opět sestupovat a hlavně – v ochozech smějí bouřit fanoušci. „Moc si přeji plné zimní stadiony,“ svěřil se šéf extraligy Josef Řezníček.

Začíná extraligová sezona 2021/2022.Zdroj: Deník

Teoreticky splnění snu o našlapaných arénách nic nebrání, vládní nařízení to při dodržení všech lehce zašmodrchaných pravidel a s doklady o očkování či negativními testy umožňují. „Svět nám ukázal, že to jde,“ věří Řezníček, byť se dá čekat, že návrat diváků bude spíše postupný.

„Jsme velmi rádi, že se diváci vrátí. Bez nich to bylo hrozně divné. Strašné ticho,i když kvalita hry naštěstí dolů nešla. Snad se situace z minulé sezony nebude opakovat,“ věří Josef Jandač, trenér pražské Sparty.

Sestup se vrací, před baráží bude dlouhá pauza

Na jaře z extraligy poprvé nikdo nesestupoval, ale asi aby fanoušci zůstali ve střehu, tento ročník znovu zavádí změny. Čtrnáctku klubů doplnil vítěz první ligy, tedy kladenští Rytíři. Ti předloni přímo spadli a stejný osud potká nejslabší celek základní části i tentokrát.

„Pro diváky je to atraktivní, pro kluby je ale strašák sestupu obrovský,“ míní Jandač.

Předposlední tým půjde do baráže, je tu ale jiná potíž. Mezi koncem dlouhodobé fáze extraligy a vyvrcholením play-off o patro nižší soutěže zeje mezera trvající více než měsíc. Extraligový účastník baráže si tak na boj o bytí a nebytí počká rekordně dlouho.

„Přijde mi to nelogické, ale kluby si to odhlasovaly,“ komentoval to Řezníček, který neuspěl s návrhem na znovuzavedení play-out či podobné „mezisoutěže“ v závěru sezony.

A boj o titul? Hlavními favority jsou tradičně Třinec, Liberec či Sparta, ambicemi se netají ani obrozené Pardubice. Každá sezona ale nabídne i nějaké to překvapení. Kdo vystřelí směrem vzhůru tentokrát?