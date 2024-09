HC Kometa Brno – Hynek Zohorna

close info Zdroj: HC Kometa Brno/Thomas Gazda zoom_in Hynek Zohorna na prvním společném tréninku Komety v krasobruslařské hale Stadionu Brno.

Hynek Zohorna Útočník, 34 let Poslední sezona: Oskarshamn (Švédsko), 48 zápasů (8+5)

Brněnská Kometa mezi sezonami lovila zkušené hráče a do útoku přivedla Tomáše Rachůnka, Roberta Říčku nebo Hynka Zohornu a do obrany zase Michala Gulašiho a Brandona Davidsona. Z nastaveného trendu vybočoval výrazně Jakub Konečný ze Sparty, který se bude o větší herní prostor prát na jihu Moravy. Největší herní přínos by ale mohl přinést Zohorna, který jde do velmi dobře známého prostředí.

„Čekáme druhé děcko, máme termín porodu v červenci, to hrálo velkou roli v rozhodování o návratu do extraligy. Kometa, kde jsem strávil krásných sedm let, to byl rychlý podpis,“ popisoval čtyřiatřicetiletý útočník po příchodu do Brna.

Jak sám zmiňuje, s Kometou toho prožil už hodně. Dvakrát s ní zvedal nad hlavu mistrovský pohár a jako pravidelný reprezentant má ve své sbírce i bronz z mistrovství světa. Poslední roky strávil na zkušené v zahraničí – nejprve ve Finsku, pak v Rusku a nakonec ve švédském Oskarshamnu, kde působil tři sezony.

Zohornova čísla na severu Evropy šla ale postupně dolů. Ze 29 bodů poklesl na 26 a loni přišel propad na pouhých 13. Znovu nastartovat se bude chtít prostřední člen hokejového klanu v Brně, kde zažil největší úspěchy.

To, že by to mohlo fungovat, potvrdila i příprava. Zohorna bodoval pětkrát v osmi zápasech a před startem extraligy se usadil v první lajně vedle Jakuba Fleka a Lukáše Cingela. Tam by měl začít i nový soutěžní ročník.