Poprvé jste byli na ledě. Jak začal váš „last dance“?

Nenazýval bych to last dance, je to první náš trénink. Úplně normální, v klidu.

Jak jste se cítil na ledě?

Chodil jsem trochu bruslit už před dnešním tréninkem, takže to bylo v pohodě fyzicky. Že bych nestačil s dechem, to vůbec ne. Trochu nohy, jel jsem to všechno naplno.

Pomohly individuální tréninky?

Je to jiné oproti posledním pěti letům, kdy jsem v létě nic nedělal a začínal jsem se připravovat v listopadu nebo v prosinci. Je to o něčem jiném.

Budete hrát od prvního kola?

To nevím, ještě mám skoro dva měsíce přípravy. Uvidím, jak na tom budu. Momentálně to neřeším. Každý trénink pojedu naplno a budu chtít hrát každý zápas. Potom uvidím.

Loni jste hrál s hokejkami Richarda Jarůška. Jak to bude letos?

Nějaké svoje tady mám, nějaké doufám, že ještě přijdou. Teď jsem trénoval s hokejkami, které tady zbyly. Mně je to jedno.

Hokejové Kladno zahájilo přípravu i s Jaromírem Jágrem. | Video: Filip Ardon

Na sociálních sítích hodně mluvíte o svém hubnutí. Jak to jde?

Jo, musím říct, že lépe, než jsem čekal. Za poslední měsíc jsem shodil šest sedm kilo.

Kolik teď vážíte?

To nemůžu říct, ještě bys mi záviděl.

Je to rozhodující faktor, abyste se cítil na ledě dobře?

Ne, to určitě ne. Nechci shazovat svaly, ale podle měření jsem shodil minimálně pět kilo tuku. To je pro mě důležité. Viděl jsem hráče, kteří jsou tlustí a stejně dávají góly. Když jsi v dobré kondici, tak se ale samozřejmě cítíš líp a jsi míň unavený. Jinak to o váze určitě není, jde jenom o to, abys měl sílu a neměl nadbytek tuku.

V jakém stavu je teď tým Rytířů? Plánujete nějaké doplnění?

Někteří hráči tady ještě nejsou, někteří jsou zranění. Hráči jsou podepsaní, až tady budou, tak budeme mít víc než čtyři pětky. Pak jsou tu ještě nějací mladí. Uvidíme, máme ještě dvě volná místa pro cizince. Uvidíme, určitě to není konečná příprava. Na druhou stranu začínáme až za dva měsíce, máme přípravné zápasy a je rozumné dát šanci mladým, kteří ji třeba nedostanou později. Hlavně na začátku přípravy, abychom viděli, jak na tom jsou.

Mladých hráčů je v přípravě hodně – namátkou Sebastian Redlich, Štěpán Vimmer nebo Tomáš Vandas. Máte s nimi už nějaký plán?

To je spíš otázka na pana Burgera, sportovního manažera. Pokud na to budou mít, tak budeme samozřejmě rádi, že budou hrát tady. Pokud ne, tak to bude buď tady, nebo v juniorce.

Co vaše ambice? Máte recept na to, aby Kladno nehrálo baráž?

V minulé sezoně jsme byli důkazem toho, že když se ti zraní klíčoví hráči, nebo odejdou, tak je to velice těžké. Pro nás bude důležité, abychom měli štěstí na zranění a pak se s tím musíme nějak poprat. Manšaft celkově bude lepší než minulý rok. Když budeme zdraví.

Nechcete právě kvůli tomu mít širší kádr?

Všechno má svoje plus a mínus. Kdo nikdy nebyl v hokejové kabině, to nechápe. Každý fanoušek si přeje, aby tady bylo pět šest lajn, ale potom v kabině taky není příjemné sedět, když hráči vědí, že nebudou hrát. Chemie a parta v kabině je taky důležitá. Nevím kolik fanoušků někdy hrálo kolektivní sport, ale i když je to jeden tým, pořád je tam určitá rivalita. Na jednu stranu je to hezké, ale na druhou stranu chemie a nálada v kabině musí taky zůstat pozitivní. Musí to do sebe všechno zapadat.

Po minulé sezoně skončil Kaufland v pozici generálního partnera klubu. Je to velká komplikace?

Samozřejmě to není jednoduché, moc sponzorů nemáme. Skončila navíc podpora města. Tenhle rok to ale umlátíme. A i rozpočet jsme navýšili. Vzali jsme to na sebe, tým to vzal na sebe. Třeba budeme hrát dobře.

Říkáte „tenhle rok to umlátíme“. Ale jak to bude za rok?

To necháme až na příští rok. Teď je zbytečné o tom mluvit. Vyplývá z toho, že tenhle rok jsme v klidu.