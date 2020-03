Litvínov, Pardubice i Vítkovice mají shodně po šedesáti bodech. Zatím poslední Kladno má o tři body méně a dost nezáviděníhodnou pozici. Přesto ani Rytíři nejsou bez šance. Dnes a v pátek půjde doslova o každý gól. Zavedení nového pravidla o přímém sestupu do první ligy dodalo záchranářským bojům pochmurně osudový nádech.

„Jestli si to neuhrajeme sami, nebudeme to mít,“ řekl vítkovický kapitán Jan Výtisk. Podobná slova by mohla znít i z pardubické a litvínovské šatny. Kompletnímu „šedesátibodovému“ triu stačí k jistotě setrvání v extralize tři body. Kladenská družina Jaromíra Jágra musí získat alespoň čtyři body (raději více) a navíc doufat v zaváhání soupeřů.

Rozhodne psychika?

„Věříme si. Tím, že jsme teď dvakrát vyhráli, sebevědomí narostlo,“ hlásil kladenský gólman Adam Brízgala po těsné nedělní výhře Rytířů v Brně. Fakt je, že středočeská parta po černé sérii porážek konečně zabrala, a víc si tak věří. I to může hrát roli: odolná psychika je v bitvách o bytí a nebytí zcela zásadní.

V tomhle směru jsou na tom momentálně nejhůř Vítkovičtí. Ještě před dvěma týdny měli na poslední příčku poměrně luxusní náskok, ale prohospodařili jej. V neděli padli 0:4 na ledě přímé konkurence z Litvínova. „Možná jsme se trochu moc uspokojili, že už je to hotové a že třeba Kladno zakopne a prohraje,“ přiznal Výtisk.

Naopak pardubické Dynamo, které po většinu sezony vyhlíželo jako jasný kandidát na sestup, se v poslední fázi základní části obdivuhodně zvedlo. V neděli Východočeši uspěli v Třinci a už dnes se mohou zachránit v případě domácí tříbodové výhry nad Spartou.

Prakticky všichni, kdo se snaží vymanit ze sestupového bahna, souhlasně tvrdí, že se soustředí jen sami na sebe. Výsledky soupeřů prý neřeší. „Nesmíme kalkulovat, musíme bojovat,“ řekl litvínovský brankář Jaroslav Janus, když vynuloval Vítkovice.

Otázka je, zda do závěrečných kol ještě nepromluví jeden nečekaný aspekt nesouvisející se sportem.

Koronavirus vs. hokej

Nad extraligou, stejně jako nad celým Českem, se totiž vznáší strašák koronaviru. Vedení soutěže rozhodlo, že dnešní kolo se bude hrát podle schváleného rozpisu. Takže žádné odložené mače, žádné duely bez diváků.

A v pátek? Záležet bude na zítřejším rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a na aktuálním vývoji epidemiologické situace.

Kluby jsou zároveň důrazně nabádány, aby se řídily pokyny lékařské komise Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a zajišťovaly v kabinách dezinfekční prostředky na mytí rukou, případně používaly vlastní, nesdílené lahve a ručníky.

Třeba ve Švýcarsku, dějišti letošního mistrovství světa, je situace vážnější. Poslední dvě kola nejvyšší soutěže už se hrála bez diváků. Uvažuje se tam i o variantě, že se zruší play-off a mistrem se stane vítěz základní části. A otazníky se pochopitelně vznášejí i nad samotným šampionátem, startujícím 8. května v Lausanne a v Curychu.

„Bedlivě sledujeme situaci, pak si to vyhodnotíme,“ uvedl pro švýcarská média končící šéf IIHF René Fasel. Pokud se zdravotní situace zhorší, reálné je zrušení turnaje. Hrát bez diváků Fasel nechce. „V tom nevidím žádný smysl,“ dodal ostřílený funkcionář, pro něhož mělo být MS v jeho vlasti loučením s funkcí, kterou zastává od roku 1994.