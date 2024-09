Aktualizujeme

Sparta - Karlovy Vary 1:2

Sparta sice vkročila do extraligy skalpem mistrovského Třince, jenže pak přišly dva porážky. Po Kladnu nestačili Pražané ani doma na Karlovy Vary, které do to doby nevyhrály. První úspěch v sezoně Energii zařídil vítězným gólem Gríger, gólman Frodl to podpořil 34 zákroky.

Branky a nahrávky: 59. K. Hrabík (Kemiläinen, Krejčík) – 34. Reunanen (Šalda, Černoch), 48. Gríger (Reunanen, Salsten). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Svoboda, Klouček. Vyloučení: 1:4. Využití: 0:1. Diváci: 8539. Sparta: Kořenář – Mašín, Kemiläinen, Krejčík, Moravčík, Kempný, Irving, T. Tomek, Tůma – Hyka, Horák, Chlapík – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – Salomäki, Lajunen, Forman – Ton, O. Hrabík, Vitouch. Trenéři: Gross, Stavjaňa a Vejvoda. Karlovy Vary: Frodl – Reunanen, Mikyska, D. Moravec, Jaks, Mamčics, Šalda, Plutnar – Gríger, Salsten, O. Beránek – Jiskra, Černoch, O. Procházka – Čihař, Ilomäki, Koffer – T. Redlich, Šír, Sapoušek. Trenéři: Patera a Moravec.

Vítkovice - Olomouc 7:1

Branky a nahrávky: 14. Rihards Bukarts (Roberts Bukarts), 23. Zdráhal (Bambula), 31. Claireaux, 33. Claireaux (Košťálek, Kalus), 47. Roberts Bukarts (Nellis, Rihards Bukarts), 55. Yetman (Roberts Bukarts, Auvitu), 59. Kalus (Abdul) – 24. Rašner (Anděl). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Rampír, Axman. Vyloučení: 3:6, navíc Doktor (Olomouc) 5 minut a do konce utkání. Využití: 4:0. Vítkovice: Klimeš – Percy, Košťálek, Auvitu, Demel, Mikuš, L. Kovář, Marcel – Abdul, Yetman, Nellis – Bambula, Barinka, Zdráhal – Roberts Bukarts, Hladonik, Rihards Bukarts – Kalus, Claireaux, Lednický – Hašek. Trenéři: Bruk, Wojnar a Trnka. Olomouc: Sedláček – Ondrušek, T. Černý, Sirota, Rutar, Řezníček, Švrček – Káňa, P. Musil, Orsava – Plášek, Kusko, Navrátil – Fridrich, Nahodil, Kohout – Kunc, Anděl, Doktor. Trenéři: Tomajko a Petrovický.

Hradec Králové - Liberec 3:4 po sam. nájezdech

Branky a nahrávky: 6. Pour (Miškář, Šťastný), 40. Pláněk (Freibergs, R. Pavlík), 44. Perret (Tamáši) - 11. Melancon (Lantoši, Flynn), 23. J. Vlach (Faško-Rudáš), 46. Lantoši, rozhodující sam. nájezd Flynn. Rozhodčí: Kika, Květoň - Hynek, Dědek. Vyloučení: 3:6, navíc Pláněk (Hradec Králové) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3589. Hradec Králové: Škorvánek - Mudrák, Freibergs, McCormack, Kalina, Pláněk, T. Pavelka, Bučko - Batna, Estephan, Perret - Jergl, Miškář, R. Pavlík - Šťastný, Tamáši, Dmowski - Pour, Štohanzl, A. Novotný - Chalupa. Trenér: T. Martinec. Liberec: Kváča - Krutil, M. Ivan, Melancon, Aubrecht, T. Galvas, Derner, Petrovický - Faško-Rudáš, Filippi, Ryšavý - Lantoši, A. Musil, Flynn - Kelly Klíma, Jansa, J. Vlach - Peterek, Petrovský, Handl. Trenér: Pešán.

Mladá Boleslav - Plzeň 2:1 v prodloužení