Vcelku výstižně to řekl bývalý hokejista Radek Duda: „Pokud Pardubice nezískají titul, tak hokeji nerozumím.“ Právě bohaté Dynamo, které před novou extraligovou sezonou znovu hvězdně posílilo, je v anketě sportovní redakce Deníku nejčastěji zmiňovaným favoritem na titul. Další experti věří Spartě, zapomínat se nesmí ani na Třinec. Co dalšího zaznělo z úst bývalých hráčů a trenérů?

Před startem nové extraligové sezony položili sportovní reportéři Deníku dvě základní otázky bývalým hráčům, trenérům a legendám z každého ze čtrnácti klubů v nejvyšší soutěži: 1. Jak podle vás dopadne „váš“ extraligový tým? 2. Koho favorizujete na zisk mistrovského titulu?

HC Kometa Brno

Jaromír Meixner (legenda Komety):

1. „Určitě se bude hrát play-off a z týmu mám dobrý pocit. Je zkušený, i když je tam možná až přehršel hráčů přes třicet let a starších. Asi by to chtělo další hráče do střední generace, ale jsou tam zase šikovní mladíci.“

2. „Třinec. Samozřejmě vedle Komety. A když ne Brno, tak bych to Ocelářům přál. Každopádně snad všichni obrovsky posilovali a očekávám, že extraliga bude hodně vyrovnaná.“

Banes Motor České Budějovice

Rudolf Suchánek (legenda Českých Budějovic):

1. „Pokud to bude Motoru šlapat, tak může hrát hodně nahoře. Mančaft má dobrý. Na titul to asi nebude, ale určitě by měl výt výš než loni, když vypadl ve čtvrtfinále. Klidně by letos mohl jít až do finále.“

2. „Hlavně bych nechtěl, aby titul zase vyhrál Třinec. Určitě ale znovu bude patřit k favoritům spolu se Spartou a Pardubicemi. Nejvíce bych titul přál samozřejmě Motoru, ale to asi není úplně reálné. Z ostatních nejvíce věřím a přál bych pohár Spartě.“

HC Dynamo Pardubice

Petr Čáslava (legenda Pardubic):

1. „Otázkou je, jestli mají Pardubice vůbec nějakou slabinu. Musí udržet výkonnost, mohlo by je přibrzdit nějaké zranění, ale viděl jsem dva zápasy v přípravě a ten tým je obrovsky silný, obzvláště teď, když mají Romana Červenku. Když nebudou mít zranění, tak do finále by se měli dostat určitě. Největší sílu vidím určitě v útoku, ale i obrana je silná. Mají to poskládané výborně, je to opravdu takový téměř nároďák.“

2. „Titul vyhrají Pardubice. Mají nejsilnější manšaft a jsou největší favorit na titul. Pak tam jsou ještě Sparta, Třinec, tato mužstva by se měla poprat o finále.“

Mountfield HK

Roman Vondráček (bývalý útočník Hradce Králové):

1. „Hradec půjde do play-off. Do vyřazovací části probojuje hlavně díky aktivnímu pojetí hry, tam už ale narazí na jednoho z favoritů.“

2. „Pardubice. Rozhodující roli bude hrát Roman Červenka, je to rozdílový hráč, samozřejmě za předpokladu, že bude zdravý.“

HC Verva Litvínov

František Gerhát (bývalý útočník Litvínova):

1. „Litvínov skončil loni čtvrtý, letos ho odhaduji kolem šestého až sedmého místa. Jak Litvínov doplnil před sezonou kádr? Uvidíme, jsou tam otazníky, jak se noví hráči chytí, to nikdy nemůžete vědět a ukáže to vždy až sezona. Bohužel ani v přípravě to člověk nedokáže odhadnout. Ukáže nám to až extraliga a doufám, že měl Litvínov ve výběru šťastnou ruku.“

2. „Já si myslím, že letos vyhraje titul Sparta. Předpokládám finále Pardubice–Sparta. Tento rok už se to ke Spartě nakloní a nakonec bude tou šťastnější. Nedokážu vám říct proč, ale je to takové moje tušení. Myslím, že letos dominance Třince skončí, myslím si to skoro na sto procent, ale to se samozřejmě nedá odhadnout nikdy.“

HC Sparta Praha

Jaroslav Nedvěd (bývalý obránce Sparty):

1. „Bude to vyrovnané a play-off je pak jiná soutěž. Záleží na aktuální formě, zdraví hráčů. Sparta by se už měla poučit z chyb, které je provází celou déle než dekádu. Pardubice hodně posílily, Sparta to určitě nebude mít jednoduché. Věřím, že se do finále dostane a pak už to bude jen kdo s koho.“

2. „Není zas tak složité vykoumat, že o špičku se bude prát Sparta s Pardubicemi a nikdy se nedá odepisovat Třinec. Tahle trojka je hlavním kandidátem na titul.“

Bílí Tygři Liberec

Radek Duda (bývalý hráč Liberce):

1. „Doufám, že Tygři dopadnou co nejlépe. Kdyby udělali první čtyřku, byla by to fantazie. Bude to ale strašně těžké. Do extraligy se totiž letos nasypalo hrozně moc peněz. Určitě by měli udělat předkolo. Pokud se tam dostanou, může se stát cokoliv. Čtvrtfinále bych považoval za úspěch. To by měly být týmové cíle. Jakékoliv horší umístění by bylo zklamáním.“

2. „Pokud Pardubice nezískají titul, tak hokeji nerozumím.“

HC Škoda Plzeň

Milan Tichý (bývalý obránce Plzně, hokejový skaut):

1. „Doufám, že se Škodovka bude pohybovat někde v polovině tabulky, přál bych jí čtvrtfinále. Věřím tomu i proto, že Pepa Jandač má jako trenér své kvality, zkušenosti z nároďáku a vždy trénoval dobrá mužstva. Osobně ho neznám, ale od kluků slýchám, že je hrozně fajn člověk a dobrý trenér. Takže si myslím, že Plzni pomůže.“

2. „Pardubice. Na jaře jim to nevyšlo, ale znovu hodně posílili, ať v defenzivě nebo v útoku. Třeba Sparta, která může Pardubicím konkurovat výší rozpočtu, tak výrazné hráče nezískala a obhájce titulu Třinec víceméně oslabil.“

HC Oceláři Třinec

Rostislav Klesla (bývalý kapitán Třince):

1. „Vidím to tentokrát na semifinále. Samozřejmě, že je reálné útočit i na šestý titul v řadě. Coby ne? Jenže odešel Voženílek a to bude obrovská ztráta.“

2. „Sparta. V Pardubicích je sice opravdu All Star tým, který má na papíře předpoklady větší. Ale podle mých zkušeností a poznatků vyhrává kvalitní tým, který jako tým také hraje. To nám v posledních sezonách skvěle ukazuje Třinec. Semkl se, má obrovské zkušenosti a hraje jako tým. Bez toho by v posledním play-off Oceláři vyfičeli. Samozřejmě měli i kus štěstí, Spartě to uniklo o vlásek. I proto si myslím, že letos si to Sparta pohlídá. Co vím, tak kluci jsou tam spokojení, management je také složený z bývalých a zkušených hráčů. Prostě se mi zdá, že to na Spartě správně uchopili.“

HC Energie Karlovy Vary

Václav Skuhravý (legenda Karlových Varů, nyní asistent trenéra Kladna):

1. „Netroufnu si říct, jak se Energie umístí, protože prošla během přestávky velkými změnami. Bude hodně záležet, jak si vše sedne.“

2. „Kladno. Jiný cíl si ani dát nemůžeme, ten pak můžeme průběžně měnit.“ (úsměv)

BK Mladá Boleslav

Petr Plintovič (moderátor a spíkr na boleslavském stadionu):

1. „Přál bych si minimálně čtvrtfinále. Pak už to bude hodně těžké, ale jako správný fanoušek jim věřím.“

2. „Titul vyhrají Pardubice. Jestli totiž nevyhrají titul s těmito jmény v kádru, tak to už by muselo být něco hodně špatně.“

HC Vítkovice Ridera

Vladimír Vůjtek st. (hráčská i trenérská legenda Vítkovic):

1. „Vítkovice jsou pro mě velká neznámá. Byla tam velká obměna, protočila se víc jak půlka mančaftu, to už je opravdu velká změna. Přivedly šikovné hráče a určitě jako tým půjdou nahoru bruslařsky. Budou dravější a rychlejší než poslední rok. Někteří výborní hráči sice odešli, ale i tak vidím Vítkovice po základní části do šestého místa. A v play-off už se pak může stát cokoliv.“

2. „Největšími favority na titul jsou v mých očích Pardubice a Sparta. Stejně jako poslední dva roky. Ale pořád je tam i nevyzpytatelný Třinec, který se umí dát vždycky do kupy. Hlavně play-off zápasy umí hrát Oceláři skvěle a znovu budou Pardubicím i Spartě konkurovat. Ale pozor na Litvínov! Ten by mohl být vysoko. Tím, že podepsal Kašovce (Ondřeje i Davida Kašeho), bude zase štikou ligy.“

Rytíři Kladno

Drahomír Kadlec (bývalý obránce Kladna):

1. „Předkolo by byla bomba. Tým snad vypadá lépe než dřív, přece jen uhrál v přípravě slušné výsledky, porazil i Liberec. Samozřejmě víme, že v extralize bude jiné tempo, týmy oproti přípravě přidají dva rychlostní stupně navíc, ale pro hlavy kladenských kluků jsou výsledky z posledních zápasů fajn, budou si víc věřit.“

2. „Titul? No, Pardubice, ty by si ho nejraději koupily už teď, i kdyby si měly vzít půjčku od Evropské unie (smích). Ale vážně, určitě je tam musíme zařadit, tomu Spart a Třinec, tyhle týmy mají obrovskou sílu. Třeba se k nim někdo přifaří, to se teď těžko odhaduje.“

HC Olomouc

Martin Vojtek (bývalý gólman Olomouce):

1. „Pardubice udělaly dream team a hodně posílila i Sparta. Já mám však srdce v Třinci a věřím, že se zapíše do historie ziskem šestého titulu v řadě. Připadá mi totiž, že se opakuje loňský rok. Všichni favorizují Pardubice a Spartu, ale na Třinec se zapomíná, což mu bude vyhovovat. Všem vypálí rybník v play-off.“

2. „Olomouci bych strašně přál úspěch. Věřím, že minimálně předkolo opět bude hrát. Má ustálený kádr s kvalitním jádrem, které je stále pohromadě, líbí se mi, že k tomu tým doplňují mladými a de facto neznámými hráči. Ti pak rostou v kvalitní exraligový materiál, příkladem je třeba Kuba Navrátil z Přerova, který už nakoukl i do reprezentace a to bych mu přál i v další sezoně.“