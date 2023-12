Hokejisté Třince podlehli ve středečním utkání 28. kola extraligy pražské Spartě 1:2 po penaltách.

Hokejisté Třince padli ve šlágru se Spartou po maratonských nájezdech. | Foto: HC Oceláři Třinec

Šlágr třetího s druhým přinesl rozuzlení až v 17. sérii samostatných nájezdů. Prémiový druhý bod trefil hostům Roman Horák. Pražané zvítězili počtvrté v řadě, naopak Oceláři prohráli třetí z posledních čtyř duelů.

„Velmi slušný hokej. Některé fáze zápasu měly parametry play-off. Týmy hrály dobře z defenzívy, brankáři byli ozdobou. My si vážíme každého bodu, dnes proti nám stálo kvalitní mužstvo, bohužel jsme se Spartou potřetí v sezoně prohráli a to nás mrzí, byť Sparta odehrála velmi dobrý zápas,“ řekl třinecký asistent Vladimír Országh.

„Jsme rádi, že jsme urvali dva body. Byl to třetí vzájemný zápas, který byl znovu vyrovnaný. Kvalitní, reklama na hokej. Lidi si to museli vychutnat se vším, hrálo se krásné prodloužení, dlouhé nájezdy… My můžeme být jen rádi za vítězství, které má cenu,“ prohlásil kouč Sparty Pavel Gross.