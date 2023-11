/FOTOGALERIE/ Hvězdný americký útočník Peter Mueller skončil v extraligových Vítkovicích. Ve středu po poledni o tom informoval ostravský klub.

Peter Mueller, největší hvězda Vítkovic, v ostravském klubu skončil. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pětatřicetiletý forvard se měl po pondělních interních pohovorech s vedením HC Vítkovice Ridera vyjádřit jasně. Jak? Že v klubu již pokračovat nechce. „Peter Mueller se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že není spokojený se svým působením u nás ve Vítkovicích, není spokojený ani s životem v Ostravě v posledním období a zmínil, že chce z týmu odejít. V návaznosti na to jsme se domluvili na ukončení vzájemné spolupráce,“ řekl pro oficiální klubový web Roman Šimíček, sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera.

„Nám všem v kabině Peter Mueller oznámil, že ve Vítkovicích už pokračovat nechce a že chce být vytrejdovaný někam jinam. Šokovalo nás to, ale pokud to takto cítí, je to jeho volba. My jsme teď v takové situaci, že musíme mít v kabině hráče, kteří chtějí bojovat za Vítkovice a chtějí společně táhnout za jeden provaz a na ledě nechat maximum, abychom se konečně zvedli. Pokud tady někdo nechce být a nechce týmově pracovat, tak tady prostě nemá místo,“ sdělil za kabinu vítkovický kapitán Dominik Lakatoš.

Peter Mueller přestoupil do Vítkovic z Komety Brno v létě 2022. V minulé sezoně patřil k nejproduktivnějším hráčům a také k nejlepším střelcům, vítězným gólem v šestém utkání rozhodl o postupu Vítkovic do semifinále play-off. V této právě probíhající sezoně stihl odehrát 17 zápasů, ve kterých si připsal 13 bodů za 6 gólů a 7 asistencí „Je jednoznačné, že i s ohledem na současnou nepříznivou situaci musíme mít v týmu jen hráče, kteří za Vítkovice chtějí hrát a bojovat. Pokud toho někdo není schopen, nemá v kabině co dělat,“ dodal rázně Roman Šimíček.

„Snažíme se najít cestu z krize. Můžu ubezpečit všechny naše fanoušky i partnery, že nikomu v klubu není lhostejné, v jaké situaci se nyní náš A-tým nachází že si všichni jsme vědomi toho, že je potřeba se z krize co nejrychleji dostat, udělat pro to vše. Jiná cesta není,“ uzavřel sportovní ředitel HCV Roman Šimíček, který je zároveň asistentem trenéra a mužstvo připravuje na čtvrteční předehrávku 31. kola na ledě Pardubic. Vítkovicím se v letošním ročníku nejvyšší soutěže vůbec nedaří, aktuálně se dělí s Mladou Boleslaví o poslední místo v tabulce.