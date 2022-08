Facka od Lotyšů. Musíme tu šlamastyku napravit, řekl Rulík. Češi půjdou na USA

ČTK

Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu překvapivě s Lotyšskem 2:5 a po třetí porážce ze čtyř zápas jdou do play off ze 4. místa skupiny A.

Hokejová dvacítka podlehla Lotyšsku. | Foto: ČTK