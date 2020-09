Legenda, která loni před Vánoci oslavila sedmdesátiny, na ledě vynikala – nikoli ostrou hrou, nýbrž finesami a přesnou muškou. Jen považte: ve statistikách má uvedeno 502 gólů!

„Celý život jsem se snažil hrát normálně,“ glosoval to Martinec. „Když mě někdo hákoval a sekal, tak jsem to už taky někdy nevydržel a přetáhl jsem ho. Ale nervy mi ulétly málokdy. Z protihráčů jsem se spíš snažil dělat blbce, dával jsem jim puk mezi nohama a tak,“ rozesmál se Martinec, člen úspěšné party ze 70. let.

Jeho sbírka trofejí a medailí je úctyhodná – tři zlata získal jako hráč, pak vyhrál světový titul třikrát i jako trenér. K tomu ještě nespočet stříber, bronzů…

Slušné chování

Ale zpět ke slušnému chování. „Celkově u mě fair play převažovalo. Snažil jsem se všem vyjít vstříc, za což jsem byl občas i kritizován,“ dodal křídelní hráč, který byl vždy spojen s Pardubicemi (získal s nimi ostatně i titul).

Pokud byste přemýšleli o tom, co se Martincovi na současném hokeji nelíbí, asi by vás to (i vzhledem k onomu fair play) zaskočilo. „Nechápu, proč se teď pořád odvolávají fauly,“ řekl s tím, že podobné incidenty dostávají zbytečný prostor. „Víte, ti hráči dělají z rozhodčí blbce. Proč tedy padají?“

Člen síně slávy také vnímá, že na ledě přibývá agresivity a zákeřností. Kam se prý hrabou dávné líté bitvy se Sověty…

„Dřív nebyl hokej tak bezohledný. Řada hráčů teď využívá nepozornosti soupeřů. Takové zákroky do sportu nepatří,“ konstatoval s tím, že v současné době má snad každý tým „blázna, který je schopen všeho.“

Hrajme, hlavně ne černé sukno



Legenda je věrna klubu svého srdce. I v nelehkých časech Vladimír Martinec chodil v Pardubicích na hokej, prožíval běžná dramata.



Ovšem píše se divoký rok 2020 a ani on sám netuší, zda bude moci přijít do arény i letos. Ne snad kvůli zdraví – překážkou jsou hrozící opatření kvůli koronaviru. „Nerad bych, aby se hrálo před prázdnými tribunami. To není ono. Gólman je slyšet až na druhou stranu, trenérovi ulétne neslušné slovíčko…“ říká Martinec.



Někdejší skvělý útočník také upozorňuje, že odkládání zápasů přinese debaty o regulérnosti. „Ale hrát se musí, proč by jinak hráči trénovali? Pak bychom mohli všechno zavřít a potáhnout černým suknem,“ vzkazuje uznávaná hokejová osobnost.