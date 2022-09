Hráči Stanley Penguins trénují na kolečkových bruslích, nikdy nehráli na kluzišti a většina z nich ani nikdy nevkročila na led. Teď se hokejisté z hlavního města Falkland konečně dočkali zápasů v hokejové aréně. Výběr týmu do dvaceti let se o víkendu představí v Miami na Amerigol Latam Cupu, kterého se účastní i kluby ze Střední a Jižní Ameriky.

„Už jsou to tři roky, co mnoho hráčů z týmu stálo na ledě, ale každý se těší, až si znovu zahraje,“ řekl trenér a zakladatel Penguins Grant Budd. Právě on byl kapitánem týmu, který se před sedmi lety zapsal do dějin. V roce 2015 odehráli Tučňáci historicky první turnaj, který navíc bez porážky vyhráli.

„Bylo by normální, kdyby si tehdy někdo myslel, že jsem blázen. A já bych s ním naprosto souhlasil. Ale jediné, co jsem chtěl, bylo představit Falklandy na úplně jiné sportovní úrovni, než jakou už máme,“ svěřil se Budd. „Stát s trofejí, která je skoro tak velká jako já, s těmito hráči a v tomhle dresu, byl ten nejhrdější den mého života, kromě narození mých dětí.“

Teď Budd vede za hokejovým snem své následovníky. On sám je důkazem, že sny se plní.