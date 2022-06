„Já tomu vůbec nevěřil, že by to bylo možné, navíc když je Energie moje srdcovka. Na druhou stranu si myslím, že je to účelové,“ narážel František Dřevinský na blížící se volby.

„Samozřejmě že pokud by to šlo, rád přispěji, jelikož Karlovy Vary do extraligy prostě patří,“ upozorňuje, že pokud fanoušci uspořádají sbírku na zachování extraligy v lázeňském městě, tak sáhne do své kapsy.

„Podle mě je prodej licence nesmysl, vybojovali jsme si elitu zpět, a myslím si tak, že prodej licence je blbost,“ zlobil se člen Carlsbad Ultras Jan Tomka.

„Samozřejmě bych přispěl, jako člen CU přispívám pravidelně,“ říká k možnosti podpořit finančně karlovarský klub. V lázeňském městě by se tak mohla hrát, pokud by se prodej uskutečnil, nižší hokejová soutěž.

„Chodil bych na Energii i nadále, i kdyby to byla nižší soutěž, hokej je srdcovka,“ vysvětloval Tomka.

Fatální chyba

„S prodejem nesouhlasím,“ odmítal prodej licence Jan Husák z Horního Slavkova. „Klidně bych něco přispěl, a na první ligu mohu jezdit do Sokolova,“ připomněl Husák, že v Chance lize už hraje HC Baník Sokolov.

„Byla by to strašná škoda,“ přidává mariánskolázeňský Michal Drahorád svůj názor na prodej extraligové licence. „Vary do extraligy patří a měly by ji hrát i nadále,“ zdůrazňuje. „Já bych Energii nepodpořil, jelikož fandím Škodovce,“ říká k možnosti zapojit se do finanční podpory klubu.

„Byla by fatální chyba licenci na extraligu pustit. Už by se tu extraliga nikdy nemusela hrát,“ vypočítává Karlovarák Tomáš Jílek. „Asi bych klub finančně podpořil, ale kdyby se hrála nižší soutěž, tak bych asi na hokej nechodil,“ nastínil svůj postoj, pokud se prodej uskuteční.

„Jelikož příznivcem karlovarské Energie opravdu nejsem, ba naopak, tak bych tuto možnost uvítal,“ prozradil Jan Reissmüller svůj názor na možný prodej extraligové licence. „Určitě bych ani klub finančně nepodpořil a na zápas do KV Areny bych jel pouze v případě, že by v ní hrál vládce kraje – sokolovský Baník,“ podotkl k možnosti, jestli by chodil na Energii, pokud by hrála nižší soutěž.