V minulém ročníku přidal v nejlepší hokejové lize jen sedm startů. Připsal si první bod i premiérovou trefu, ale pak putoval na farmu, kde s Charlotte Checkers získal ceněný Calderův pohár. „Nyní je na řadě Stanley Cup,“ říká dvacetiletý útočník Nečas v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Jak se ohlížíte za prvním kompletním ročníkem v zámoří?

Chtěl jsem ho celý odehrát v NHL, ale nakonec to vyšlo jen na sedm zápasů. Pak jsem šel na farmu. V AHL to byl velký skok, je to tam hodně o hlavě. Postupně jsem si ale zvykl, dařilo se i týmu a nakonec jsme vyhráli Calderův pohár. Sezonu hodnotím pozitivně.

Nečasova série

• Martin Nečas se pyšní unikátní sérií čtyř vyhraných titulů v posledních čtyřech sezonách:

- 2016 – vítěz extraligy st. dorostu

- 2017 – vítěz extraligy

- 2018 – vítěz extraligy

- 2019 – vítěz AHL

• Jako poslední do sbírky přidal Calder Cup na farmě Caroliny v Charlotte Checkers. „Moc si ho cením a rád bych pokračoval v trendu, že každou sezonu vyhraji nějakou trofej,“ přál si Nečas. Vzhledem k jeho ambicím prosadit se nastálo v NHL je další trofej v pořadníku slavný Stanley Cup. „Doufám, že se to podaří,“ usmíval se.

Co vám dala sedmizápasová porce v NHL?

Ze začátku jsem měl dobré vytížení, ale postupně mi čas na ledě ubýval. Hrával jsem osm devět minut za zápas, což je málo. Pauzy mezi střídáními byly dlouhé, blbě se naskakovalo zpátky do tempa. Na tohle jsem nebyl zvyklý. Ale i tak to pro mě byla výborná zkušenost a letos tam jdu, abych v NHL odehrál kompletní sezonu.

I přes krátký čas v dresu Caroliny jste stihl získat první bod za asistenci a následně dal i gól. Jak vzpomínáte na tyhle milníky?

Byly to krásné momenty, o kterých každý hokejista sní. Branku jsem dal v zápase, po kterém jsem byl poslán dolů. Z toho jsem byl smutný, ale když se ohlédnu zpět, vím, že mi AHL v kariéře pomohla.

Tušil jste, když vám klesal herní čas, že přijde sešup na farmu?

Nevím, jestli jsem to úplně čekal, ale v hlavě jsem si to přebíral. Nehrál jsem tolik a bylo mi jasné, že mě jako mladého hráče nebudou držet nahoře kvůli osmi minutám na zápas ve čtvrté lajně. To by mi nepomohlo, spíš uškodilo. Na farmě jsem pak hrával okolo dvaceti minut a někdy i víc, což mi prospělo.

V Carolině jste naskakoval jen na centru. Proč vás nezkusili na křídle?

Co jsem slyšel, měl jsem začínat s Victorem Raskem na křídle ve druhé nebo třetí lajně. Jenže Victor si dva týdny před startem prořízl prst, se kterým byl čtyři měsíce mimo, a kvůli tomu jsem musel hrát hned na centru třetí formace, následně čtvrté. Je logické, že herní čas jde pak dolů. Nicméně jsem rád, že jsem si tím prošel, získal jsem nějaké zkušenosti a letos budu o to víc připraven.

Měl jste indicie, že byste měl jít zase zpátky nahoru?

Řečené to bylo, a i když se mi na farmě dařilo, povolání nepřišlo. Jak už jsem říkal, je to hrozně o hlavě… Můžete hrát dobře, ale místo vás vytáhnou nahoru někoho jiného, pak hrajete hůř a třeba vás zavolají. Nezbývá nic jiného než neustále předvádět nejlepší výkony.

Mrzelo vás, že vás nepovolali?

Ze začátku jsem s tím měl problém. Byl jsem z toho takový rozhozený, když povolali někoho jiného. Ale to je prostě hokej v Americe, psychicky vás tímhle zkouší.

Zocelila vás tahle zkušenost po psychické stránce?

Jednoznačně. V tomhle to bylo diametrálně odlišné oproti České republice a zase mě to posunulo o kousek dál. Postupně jsem si zvykl na zámořský hokej a farma mi prokázala výbornou službu.

Jak dlouho trvalo, než jste se adaptoval na náročný styl hokeje v AHL?

Tak měsíc, možná dva, než jsem si úplně zvykl na hokej, který je hodně rychlý. Na všechno je tam o půl sekundy méně času, což se nemusí zdát, ale je to dost.

Dokáže AHL připravit útočníka do prvních dvou formací NHL?

Na farmách hraje spousta mladých šikovných hokejistů rok dva po draftu stejně jako já. Je to tam hodně o soubojích a důrazu. Není to o nějakém super technickém hokeji. Ale zase soubojovost je potřeba, bez té se v NHL neobejdete, ať jste útočník do první lajny nebo do třetí.

Fungovala vazba mezi vámi na farmě a Carolinou?

S trenérem, který byl zároveň i asistentem generálního manažera, jsme měli individuální videa, kde jsme moje výkony rozebírali. Nebylo to týmově, ale o mně, co a jak dělat líp, kde si přibrzdit, v jakých prostorech se pohybovat. V tomhle mi pomáhali hodně a cením si toho.

Bral jste to tak, že jim na vás hodně záleží?

Doufám, že jim na mně záleží. I přesto, že jsem v podstatě celou sezonu odehrál na farmě, to byl dobrý ročník. I v posezónních pohovorech jsem cítil, že se mnou počítají. Teď je to jen na mně, abych to ukázal.

O AHL se traduje, že v týmech panuje mezi hráči nevraživá konkurence. Jakou jste měli partu v Charlotte?

Výbornou a musím říct, co vykládali i ostatní kluci, kteří hráli v AHL, že nikdy takovou partu jako v Charlotte nezažili. Vím, co se o farmách říká, že tam bývá blbá parta, ve které si všichni závidí a nic si nepřejí. To u nás nebylo. Samozřejmě vždy se v mančaftu najde hráč, se kterým si rozumíte víc, a se kterým méně.

Když šlape tým, pomáhá to i jednotlivcům, že?

To je jedno s druhým. Když je dobrá parta, je super atmosféra a hraje se líp. Navíc jsme měli hodně kvalitních kluků. Už před sezonou se říkalo, že Charlotte bude bojovat o Calerdův pohár.

V play-off jste tým táhl, cítil jste, že jste hodně na očích?

Každý hráč vnímá, že AHL je dost sledovaná. Manažeři se dívají, koho by povolali nahoru. Jasně že ve vyřazovací části jste na očích víc, ale zase bych neřekl, že základní část je na vedlejší koleji.

Carolina v minulém ročníku dokráčela do konferenčního finále. Síla týmu je velká, že?

Potenciál je ohromný. Carolina má jednu z nejlepších obran v NHL. V bráně máme navíc Mrázu (Petr Mrázek – pozn. red.). V útoku je dost mladých perspektivních hokejistů, kteří se neustále zlepšují. Do budoucna se rýsuje silný mančaft, což ukázala už poslední sezona.

V ní Carolina šlapala skvěle, což vám zrovna neprospělo. Nebyl důvod měnit hráče v týmu, že?

Je možné, že kdyby se nedařilo, třeba by mě povolali, ale to je jen kdyby. Roli hraje i to, kolik v NHL jako nováček odehrajete zápasů, na základě kterých začne platit nováčkovská smlouva. Těžko říct, jestli to mělo váhu při rozhodování, zda mě povolat.

I přes to, že jste skoro celý ročník byl na farmě, jste do další ročníku v NHL optimistický?

Popravdě jsem takovou sezonu potřeboval. V Kometě bylo všechno super. Najednou jsem přišel do zámoří jako mladý kluk a realita vypadala jinak. Ale adaptoval jsem se. Postupně jsem cítil, že v týmu hraji důležitou roli a mám důvěru. Už jsem nebyl junior mezi dospělými.

Dorazí na kemp před novou sezonu NHL jiný Martin Nečas než před rokem?

Zvykl jsem si na zámořský hokej, což je fakt rozdíl, i když jsem si to ze začátku nepřipouštěl. Byla to dobrá zkušenost a letos tam jdu s tím, abych hrál NHL.

Takže na farmu už ne?

Přesně tak.