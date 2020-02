Filip Hronek a další. Které Čechy z NHL zláká mistrovství světa?

Většině klubů NHL zbývá do konce základní části plus minus dvacet zápasů. V boji o postupové příčky přituhuje, některé týmy už ale tuší, že play-off se jich letos týkat nebude. Pro české fanoušky to znamená jediné: monitorují, kteří hokejisté by mohli posílit reprezentaci na květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku.

Filip Hronek (uprostřed) slaví gól do sítě Norska. | Foto: Facebook