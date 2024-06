Český obránce Filip Hronek bude i nadále hrát v NHL za Vancouver. Šestadvacetiletý hokejista po životní sezoně s Canucks podepsal novou osmiletou smlouvu s průměrným ročním příjmem 7,25 milionů dolarů. Celkem si tak vydělá 58 milionů dolarů.

Český obránce Filip Hronek bude ve službách Vancouveru Canucks dalších osm sezon. | Foto: Profimedia

Hronek, který se mohl v červenci stát chráněným volným hráčem, si díky dohodě výrazně polepšil, když dosud pobíral 4,4 milionu dolarů ročně. Navíc se stal nejlépe placeným českým obráncem v historii ligy. Prvenství převzal po Romanu Hamrlíkovi, jenž v Montrealu v letech 2007 až 2011 bral ročně 5,5 milionu.

Jen pro srovnání: David Pastrňák podepsal s Bostonem osmiletý kontrakt na 90 milionů dolarů.

"Filip do naší obrany skvěle zapadl a přinesl nám sílu a stabilitu na pravé straně," uvedl generální manažer Vancouveru Patrik Allvin. "Jeho bruslení, defenzivní činnost a tvořivost jsou přesně to, co od hráče první obranné dvojice chcete," dodal.

Hronek má v NHL na kontě v základní části 390 zápasů s bilancí 35 gólů a 170 přihrávek. Do Vancouveru přišel loni v březnu z Detroitu, v jehož barvách v roce 2018 v zámořské lize debutoval.

Za Canucks v základní části minulého ročníku odehrál 81 zápasů a ziskem 48 bodů za pět branek a 43 asistencí si stanovil nové osobní maximum.

V play-off se mu už tolik nedařilo. Ve třinácti utkáních posbíral jen jednu branku a asistenci, což mu fanoušci vyčítali. I proto někteří Vancouveru hledí na Hronkovu megasmlouvu s rozpaky. "Úplně vyhozené peníze," postěžoval si například Herman Snerd.

Hronek má potenciál

Většina je příznivců klubu je ale z podpisu dlouhodobé smlouvy nadšena. "On a Hughes budou v nadcházejících letech jedním z nejlepších obranných párů," poukázal jeden z uživalteů sítě X na souhru Hronka s Quinnem Hughesem, jedním z nejlepších obránců celé soutěže.

A za pravdu mu dal i zámořský novinář Frank Seravalli z webu Daily Faceoff. "Tak dobrého parťáka Hughes nikdy, skvělě spolu fungují. Pro Vancouver je to nejlepší varianta," zdůraznil.

Generální manažer vidí v Hronkovi stále velký potenciál. "Myslím si, že je tu část Filipovy hry, kde ho můžeme využít více ofenzivně. Jestli tím, že bude hrát s Quinnem Hughesem, nebo že bude hrát v jiné dvojici jako ten hlavní, nebo ho více využijeme v přesilovce. Věřím, že má před sebou další úroveň, na kterou se může dostat. Je schopen najít větší konzistenci," řekl Allvin.