„Ověřil jsem si, že můžu hrát i proti tak kvalitním soupeřům,“ říká Král v rozhovoru pro Deník Rovnost.

V neděli jste ještě brzy odpoledne hrál zápas s Ruskem a v pondělí už odehrál víc než osmnáct minut za Kometu při výhře 5:4 v Českých Budějovicích. Jak to bylo náročné?

V pohodě. Jsem na to nějakým způsobem zvyklý. Zápas v Budějovicích jsem zvládl bez fyzických problémů. Prostě jsem byl připravený nastoupit.

Jak hektické to vše bylo?

Ze Švédska jsme odlétali v neděli v půl osmé večer. Do Brna jsem se dostal půl hodiny před půlnocí. Ráno jsem jel normálně na rozbruslení v Brně a potom jsme vyrazili do Českých Budějovic.

Jak se ohlížíte za reprezentačním debutem na Švédských hrách?

Jde hlavně o zkušenost do budoucna. Dokázal jsem si, že nemám problém hrát i na této úrovni.

Co jste říkal na to, že vás reprezentační kouč Filip Pešán postavil do první obranné dvojice?

Překvapilo mě to a byl jsem rád, že jsem tam mohl nakouknout. Věřím, že jsem svou šanci využil a dostanu další příležitost.

Zkazilo vám radost, že jste na turnaji nevyhráli ani jeden zápas a skončili poslední?

Trošku mě to zamrzelo. Všechny zápasy se daly zvládnout, ale nakonec se nám nepovedl dotáhnout ani jeden. Kdyby se hrálo jen na dvě třetiny, tak turnaj s přehledem vyhrajeme.

Kouč Pešán po turnaji rozvířil diskuzi, když řekl, že mladí se musí naučit vyhrávat. Co na jeho výrok říkáte?

Je to pravda. Potřebujeme získat mentalitu vítězů. Právě proto je třeba hrát menší zápasy na mezinárodní úrovni, abychom na mistrovství světa uspěli.

Jak velká motivace je pro vás případná nominace na světový šampionát v Lotyšsku?

Samozřejmě to v hlavě nějak mám, ale momentálně to neřeším. Myslím hlavně na Kometu.

Jak důležitá byla pro kabinu pondělní výhra v Českých Budějovicích?

Maximálně. Už jsme to potřebovali. S klukama jsem týden nebyl, při reprezentační pauze si odpočinuli a vypadají natěšeně.

Ve středu od půl šesté večer se představíte na ledě Karlových Varů, za které nastupuje trojice kmenových obránců Komety ve vašich letech Libor Zábranský mladší, Dalimil Mikyska a Daniel Kowalczyk. Jste s nimi v kontaktu?

Hlavně s Liborem, který je jeden z mých nejlepších kamarádů. Píšeme si, ale žádné extra hecování nebude. Nejsme na to. Jen se zkrátka před zápasem pobavíme.

Karlovy Vary jsou zatím vaším nejpravděpodobnějším soupeřem pro předkolo play-off. Chcete si s nimi ve vyřazovacích bojích zahrát?

Těch zápasů zbývá do konce základní části ještě dost, takže uvidíme, jak se vše vyvine. Je třeba porazit kohokoliv.

V tomto ročníku na vás z různých stran míří chvála. Je těžké, aby vám nestoupla do hlavy?

Neberu to tak. Vypořádávám se s tím takovým způsobem, že ji moc nevnímám a nemyslím na ni. Nejsem ten typ, kterému by měla stopnout do hlavy.

V zámoří patříte slavnému Torontu Maple Leafs. Jste nějak s klubem v kontaktu?

Spíš s tamějšími trenéry, co mají na starosti nás mladé kluky. Jednou za dva nebo tři týdny se spojíme a řešíme mou hru a díváme se na různé klipy. Uvidíme, jak to dopadne a co se bude dít po sezoně.

Jakou od nich máte zpětnou vazbu na svou hru?

Nemají žádné výtky v tom, jak hraji směrem dopředu, řešíme spíš nedostatky v obraně a zvlášť v předbrankovém prostoru.