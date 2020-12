Bojovat o NHL? Ne. Král zůstává v Kometě a hlásí: Jsem za tu šanci rád

Jako jediný dosud nenakoukl do nablýskané NHL a do místa v nejslavnější soutěži má pořád nejdál ze všech. Přesto právě jedenadvacetiletý hokejový obránce Filip Král zaujal z tria zámořských posil Komety v konkurenci Libora Hájka z New Yorku Rangers a Jakuba Zbořila z Bostonu Bruins patrně nejvíc.

Filip Král patří mezi pilíře zadních řad Komety. | Foto: Alena Zapletalová

A jako jediný taky v brněnskému týmu zůstane po zbytek sezony, ačkoliv to klub stále oficiálně nepotvrdil. „Intenzivně se zabýváme tím, aby tady zůstal, protože jde o výborného hráče,“ vysekl mladému zadákovi z Blanska poklonu asistent brněnského trenéra Jiří Horáček. Král náleží slovutnému Torontu Maple Leafs v NHL, jenže do hlavního týmu má daleko a start farmářské AHL je v nedohlednu. „Jsem rád za možnost zůstat v extralize. V zámoří by mi negarantovali, že bych nastupoval pravidelně. V Kometě mi věří, za což jsem hodně rád. Se svým vytížením v Brně jsem maximálně spokojený. Jen škoda, že se nedaří týmu,“ prohlásil odchovanec brněnského klubu. Přestřelky v koronavirové sezoně. Hokejová čísla ukazují překvapení Přečíst článek › Spokojenost je oboustranná. Kometa se tímto ročníkem zatím potácí malátně, ale Král je jeden ze světlých bodů. V Brně se zařadil mezi stěžejní zadáky, což dokládají také statistiky. Průměrně stráví na ledě skoro dvacet minut, vedle řízného Michala Gulašiho je právě Král jediný obránce s kladným hodnocením ve statistice plus/minus. Pro porovnání, třeba bitvami v NHL ošlehaný Hájek má ve zmíněné statistice pět záporných bodů. „Věřím si a snažím se hrát, jak je třeba. Jde mi o to předvést, co řeknou trenéři. Snažím se podporovat ofenzivu, jak jen to jde,“ řekl Král. Blanenský rodák je přitom v citlivém období přechodu z juniorského hokeje mezi muže, který se nezřídka stává osudným pro kariéru nejednoho talentovaného hokejisty. Král vtrhl mezi dospělé náramně. V prvoligovém Přerově zaznamenal v sedmi zápasech deset bodů. I proto po něm po restartu extraligy na začátku listopadu sáhla Kometa. „Jsem velmi rád za šanci, kterou mi v Přerově dali,“ opakoval jediný brněnský obránce, jenž v této sezoně zaznamenal dvě branky. Vaněk se osvobodil a řídil domácí obrat Zbrojovky proti Slovácku Přečíst článek › Ta druhá, kterou vstřelil v úterní partii proti Olomouci v oslabení, byla výstavní. Král vyrazil při vlastní početní nevýhodě za spoluhráči do protiútoku a šikovným bekhendovým zakončením pod víko zaskočil olomouckého brankáře Jana Lukáše. Nezapřel tak své ofenzivní vlohy, které má v krvi, vždyť původně chtěl být útočník. „Zničehonic jsem se tam zjevil. Když jsem viděl, že jedou kluci dva na dva, jel jsem je podpořit a padlo to tam,“ líčil skvostný okamžik Král. V úterním moravském derby na Hané patřil mezi ústřední strůjce výhry 4:1. Ke gólu přibalil i asistenci na rozhodující trefu Petera Muellera a Kometa utnula černou sérii porážek. „Kdybychom prohráli popáté v řadě, není to příjemné. Teď budeme při reprezentační pauze v lepší náladě,“ oddechl si Král. Lepší nálada bude třeba, protože Kometu čeká i v přestávce tvrdá dřina.