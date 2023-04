Staronovým trenérem hokejistů Liberce se stal Filip Pešán, který nahradí Patrika Augustu. Na lavičku Bílých Tygrů se bývalý kouč české reprezentace vrací po čtyřech letech, ještě v sezoně 2019/20 působil na severu Čech jako sportovní manažer. Augusta se na pozici hlavního kouče posunul z role Pešánova asistenta a svůj konec v Liberci potvrdil už bezprostředně po čtvrtfinálovém vyřazení s Hradcem Králové po porážce 1:4 na zápasy.

Trenér Filip Pešán na lavičce české hokejové reprezentace | Foto: Profimedia

Pětačtyřicetiletý Pešán dovedl Bílé Tygry v roce 2016 k historickému titulu. V květnu 2019 byl jmenován šéftrenérem Českého svazu ledního hokeje a o rok později převzal bývalý trenér české reprezentační dvacítky národní tým po Miloši Říhovi. Po loňských olympijských hrách v Pekingu, kde Češi poprvé v historii na velké akci nepostoupili do čtvrtfinále, byl odvolán. Od začátku minulé sezony vedl švýcarský celek Ajoie, kde skončil v polovině prosince.

V Liberci Pešán působil jako hráč, v roce 2005 se stal asistentem trenéra u juniorského týmu. K áčku se přesunul o čtyři roky později. V listopadu 2012 povýšil na post hlavního kouče, na kterém ale vydržel jen dva měsíce. Následně přešel do prvoligových Benátek nad Jizerou, vedl ale také reprezentační týmu do 19 let a v Liberci působil i jako asistent generálního manažera. Na střídačku Bílých Tygrů se potom vrátil jako hlavní kouč na konci ledna 2015, kdy nahradil Rostislava Čadu, a převzal i roli sportovního manažera po Jechovi.

„Známe jeho styl práce, jeho hokejové a lidské myšlení, vize a cíle, kterých chce s klubem dosáhnout. Ze své pozice má plnou zodpovědnost za skladbu týmu v dalších sezonách. Jeho hlavním úkolem bude postupná přestavba a omlazení našeho kádru, a přitom udržení Bílých Tygrů ve špičce extraligy,“ prohlásil Jech.

Liberec pod Augustou vyhrál základní část

Třiapadesátiletý Augusta byl před přesunem na post hlavního kouče Pešánovým asistentem rok. V roce 2019 i předloni získal s Bílými Tygry stříbro a v sezoně 2019/20 Prezidentský pohár pro vítěze základní části. K potvrzení pozice v play off tehdy Liberec nedostal příležitost, protože bylo zrušeno kvůli pandemii koronaviru.

„Pětiletá mise Patrika Augusty u Bílých Tygrů byla úspěšná. Prezidentský pohár, stříbrné extraligové medaile a zapracování mladých hráčů do týmu jsou toho jasným důkazem,“ říká pro liberecký web generální manažer Ctibor Jech, „Patrikovi patří velké díky za odvedené služby.“