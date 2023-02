Zadina chyběl v sestavě Detroitu už od 5. listopadu, když si v průběhu utkání proti New Yorku Islanders zlomil nohu při blokování soupeřovy střely. Následné prognózy nevypadaly vůbec dobře, kluboví doktoři vyměřili délku absence na několik týdnů, možná i měsíců.

Pro českého mladíka šlo bohužel o další tvrdou ránu. V letošní sezoně toužil konečně zužitkovat svůj střelecký potenciál, v úvodních devíti kláních si ovšem nepřipsal jediný kanadský bod. Veškeré trápení pak podtrhlo právě nešťastné zranění ze začátku listopadu.

Kde jsou ty slibované góly, Filipe? Zadinovo trápení v Detroitu nebere konce

„Je to ofenzivně laděný kluk, což mu také přisuzuje nějakou roli. Rádi bychom ho viděli produktivního, ale musí lépe ovládat svou hru. Riskuje, často ztrácí puky, některé věci zkrátka musí omezit,“ řekl na adresu Filipa Zadiny trenér Red Wings Derek Lalonde.

I to byly důvody, proč se opět po roce začalo mluvit o tom, že český útočník je v nabité zámořské konkurenci nadbytečným zbožím. Šanci přesvědčit všudypřítomné kritiky o úplném opaku dostal Zadina na začátku února. Uzdravená noha si totiž řekla o okamžitý návrat na led.

Vítězná trefa a nejlepší hráč utkání

Nejprve se odchovanec pardubického hokeje rozehrál na farmě v Grand Rapids, hned po dvou utkáních byl ovšem povolán zpět do prvního týmu. V duelu proti Calgary s Danielem Vladařem mezi třemi tyčemi zaujal místo v sestavě, v níž zrovna absentoval Zadinův krajan Dominik Kubalík.

Ve čtvrté formaci plnil v průběhu utkání spíše dílčí úlohy, nakonec strávil na ledové ploše necelých devět minut. Českému útočníkovi to ale bohatě stačilo na zisk ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Svůj vysněný comeback do NHL v podobě vítězství Detroitu navíc vyšperkoval vítěznou trefou, když si v přečíslení dva na jednoho vyměnil kotouč s Oskarem Sundqvistem a celou akci pak zakončil do odkryté branky.

Pavla už nekritizuji, říká Zacha senior. A národní tým? Mnohdy jen bublina lží

Lepší chvíli pro zapsání úvodní trefy v sezoně si třiadvacetiletý forvard nemohl přát. „Byl to neuvěřitelný pocit. Ještě lepší, že jsem mohl pomoci týmu vyhrát zápas. Bylo to vážně úžasné,“ usmíval se po vítězném návratu Zadina. „Na celém týmu byla vidět obrovská snaha. Dnes večer jsme za to dostali odměnu,“ přidal hlavní trenér Derek Lalonde.

Další domácí duel čeká hokejisty Detroitu již v noci z pátka na sobotu, tentokrát bude jejich soupeřem Vancouver. A dost pravděpodobně si v něm o další gólový zápis zahraje i Filip Zadina.