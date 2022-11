Na ledě dře jako nikdo jiný. Když dostane šanci, odevzdá své maximum. A když mu zrovna trenér řekne, ať si na příští duel sedne na tribunu, tak to prostě bez řečí udělá. Charakter Filipa Zadiny po právu opěvuje celý Detroit. Proč to ale českému snajprovi neustále drhne?

Toť otázka, na kterou by rád znal odpověď i sám pardubický rodák. Nikdo vlastně neví. Chvíli se dvaadvacetiletému šikulovi daří, chvíli zase ne. Je to jako jízda na horské dráze. Jenže za mořem už začínají být z této bezvýchodné situace malinko zoufalí.

„Má obrovskou snahu a odhodlání se zlepšovat, ale jako by to na ledě nedokázal prodat. Je vidět, že chce neustále střílet góly, jenže zatím je to z jeho strany hrozně málo,“ myslí si americký novinář Tony Wolak.

Letos naskočil Zadina v rudém dresu už do páté sezony, na svém kontě má zatím 169 soutěžních startů, v nichž si připsal „jen“ 25 branek. K tomu samozřejmě i 36 asistencí, nicméně v případě českého útočníka se veškerá pozornost upíná pochopitelně na kolonku vstřelených gólů.

To byla totiž ta hlavní doména, se kterou mladý forvard podepisoval svůj první zámořský kontrakt v životě. S úsměvem na tváři tehdy třásl rukou zkušenému manažerovi Yzermanovi a sliboval, že své volby v prvním kole draftu nebude za žádných okolností litovat.

A těžko říct, jaká slova by dnes volil uznávaný kormidelník detroitské organizace. Zadina rozhodně nezklamal, přeci jen ve svých dvaadvaceti letech nadále platí spíše za produkt budoucnosti. Navíc už několikrát ukázal, že se s ním za mořem musí počítat.

Ovšem na své by si tentokrát přišli i kritici. V průměru pět branek na jednu sezonu? To je na ofenzivního špílmachra setsakramentsky málo.

Filip Zadina se zatím letos nedokázal prosadit ani jednouZdroj: Profimedia

A ještě horší je pak pohled na Zadinovo letošní průběžné vysvědčení. Tam svítí v tabulce osobních statistik čistá nula. Jak v brankách, tak i asistencích. Pouhých 12 střeleckých pokusů vyslaných na branku soupeře ostatně mluví za vše.

Gólové příspěvky v nedohlednu

„Je to ofenzivně laděný kluk, což mu také přisuzuje nějakou roli. Rádi bychom ho viděli produktivního, ale musí lépe ovládat svou hru. Riskuje, často ztrácí puky, některé věci zkrátka musí omezit,“ prohlásil na adresu českého útočníka trenér Red Wings Derek Lalonde.

I kvůli tomu se Zadina na začátku sezony objevil mimo soupisku. Nabitá konkurence v ofenzívě Detroitu mu při stavbě nového kádru rozhodně nezahrála do karet, svou letošní premiéru si tak krajan s číslem 11 odbyl až ve třetím utkání proti Los Angeles.

Trenér Lalonde si opět pochvaloval jeho bojovný přístup, na ledě si však o střeleckých dovednostech českého mladíka mohl nechat jenom zdát. Zadina se úvodem ročníku doslova protrápil a potvrdil, že příchod gólových oslav, o kterých už nějaký ten pátek sní celý Detroit, je stále v nedohlednu.

Týdny mimo hru

Navíc před pár dny dorazila ze zámoří další špatná zpráva. Zadina se v utkání proti New Yorku Islanders škaredě zranil a z pozápasového vyšetření vyšlo najevo, že jde o zlomeninu v dolní části těla. A svému týmu tak bude scházet několik týdnů, možná i měsíců.

„Filipův průběžný stav budeme průběžně monitorovat, s jeho návratem na led to ale nevypadá vůbec dobře,“ přiznal viditelně zklamaný kouč Rudých křídel.

A zdá se, že ani letos se v Detroitu nepodaří opravit tento zadřený pardubický motor.