Král je dost povolaný muž na to, aby hodnotil Zadinovy kvality. S jeho tátou Markem totiž před lety vytvořil nezapomenutelnou ofenzivní dvojici v barvách Třince. Později spolu jako trenéři působili u mládeže.

A tak mohl zblízka sledovat růst Zadiny ju-niora. „Filip vynikal skoro ve všem. Marek s ním odmalička pracoval, byl dovednostně trochu jinde. K tomu velká zarputilost a píle, to ho hnalo dopředu,“ vzpomíná.

Čeká se od něj hodně

Pro to všechno to Zadina mladší dotáhl až do NHL. V letošní sezoně, když mu je jednadvacet let, zvládl za Detroit 49 zápasů a v nich 6 branek plus 13 asistencí. V klubu však čekají, že v budoucnu rozvine svůj talent mnohem výrazněji.

„Hraje nyní v týmu, který prochází určitou obměnou, a tak jsou dole. Na druhou stranu zase Filip dostane více prostoru v elitních útocích. To je pro něj jen dobře,“ říká Král.

Ano, u Rudých křídel vědí, co je Zadina zač. Stejně jako v reprezentaci. „Na mistrovství bude mít roli jako v Detroitu. Bude hrát na pravém křídle a na svém postu přesilovku, jako to zkoušeli proti Švédsku,“ odhaduje pardubický kouč.