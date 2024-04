Letošní finále hokejové extraligy nabídne pikantní bitvu dvou slavných a veleúspěšných klubů, které jsou ověnčeny mistrovskými tituly. Ovšem zatímco Pardubičtí si sáhli na bájnou trofej naposledy před dlouhými dvanácti lety, třinečtí obhájci tuzemského grálu vládnou už čtyři sezony v řadě. A všechny zajímá – dokáže Dynamo ukončit kralování týmu z města ocele a svrhnout českého mistra?

Matador Martin Růžička (vpravo) táhne s Třincem za pátým titulem v řadě. Oceláře můžou zastavit už jen Pardubice. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Úřadující šampiony dělila v semifinále se Spartou sekunda od konce sezony, zlatý sen ale stále trvá. Vzdát se? S tím na Oceláře nechoďte. To není v třinecké DNA. Aura kolem mistrovského týmu trvá, do finále se probojoval popáté za sebou.

Dvojitá hrdost David a Adam. Na kluky se může trenér spolehnout, říká otec Musil

„U nás máme heslo familia… Obrovská týmová síla. Jeden maká za druhého. Makat, zblokovat střely, to je to, čím se řídíme. Ve všem si pomoct. A nevzdat se. Což jste mohli vidět. Důležitá je víra. V tým, v druhého hráče vedle. To nás posouvá dál,“ vykládá třinecký brankář Ondřej Kacetl.

Na finálovou bitvu s Pardubicemi, která vypukne na východě Čech v úterý v 18.00, se těší. „Nebudu lhát, chceme znovu vyhrát,“ pousmál se.

Čtyři výhry od trofeje

Jenže to samé chtějí i Pardubice. „Až přijdeme před prvním finálovým zápasem do kabiny nebo až se vhodí první buly, tak si uvědomíme, že jsme jen čtyři výhry od toho, co chceme,“ říká k finálové sérii obránce Jan Kolář, který byl v roce 2012 součástí dosud posledního mistrovského týmu Dynama. „Naše parta je skvěle nastavená, funguje nám to, což jde vidět i na ledě,“ dodává.

Boj o extraligové zlatoZdroj: Deník

Velkou roli bude hrát i síla očekávání. „Třinec má dobité hráče. Na druhé straně už několikrát ukázali neskutečnou sílu, naposledy v semifinále. A to nejen jako tým, ale celá organizace. Pardubice mají hvězdy, ale jsou pod obrovským tlakem. To je pro ně zase lehce nevýhoda,“ míní Rostislav Olesz, někdejší reprezentační útočník a nyní televizní expert.

Polemika Deníku k finále: Pardubice versus Třinec. Kdo získá mistrovský titul?

„Půjdeme do roboty. Zase navlečeme montérky, pracovní rukavice a povalíme dál,“ prohodil třinecký kouč Zdeněk Moták.