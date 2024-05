Trenér Radim Rulík měl na domácím mistrovství světa přetěžkou úlohu. V zemi, kde je každá hospoda plná hokejových odborníků, se od něj čekal medailový úspěch. Reprezentaci převzal v kyselé atmosféře po nedůstojném vyhazovu Kariho Jalonena, výsledky v přípravě i Rulíkova nominace na MS byly podrobeny sžíravé kritice. Všechno ustál s tváří pokerového hráče a duší srdcaře.

Radost české střídačky | Foto: Deník/František Bílek

Porážky od Švédů, Finů i Švýcarů s celkovým skóre 2:8. Tak vypadal na začátku května závěrečný turnaj Euro Hockey Tour v Brně z českého pohledu. V přípravném kempu se protočilo bezmála čtyřicet hráčů. Dosud nevídané číslo.

Sestřih finále Česko - Švýcarsko:

Zdroj: Youtube

A finální nominace na domácí mistrovství světa? Vypadly z ní ofenzivní posily z NHL Jakub Vrána a Tomáš Nosek, nedostalo se ani na mladé extraligové hvězdy Jakuba Rychlovského (nejlepší střelec) či Jiřího Ticháčka (nejproduktivnější obránce).

A teď ruku na srdce – kdo tehdy věřil, že český tým to na šampionátu dotáhne až ke zlatu? Hlavní trenér Radim Rulík si to za bídné výsledky, matnou hru i kontroverzní nominaci slízl ze všech stran. „To jsme na tom tak dobře, že můžeme odmítnout hráče z NHL?“ žasli někteří fanoušci. S kritikou přispěchala média i někteří experti. Ti férovější jen dodali, že hodnotit Rulíkova rozhodnutí můžeme až podle toho, jak dopadne MS.

Teď přišla ta chvíle. A je nad slunce jasné, že pravdu měl Rulík. „Po turnaji v Brně, kdy jsem si přečetl článek o blamáži Rulíka s nominací, jsem si vypnul internet,“ řekl vrchní reprezentační stratég po zlatém finále se Švýcary.

Pětice klíčových hráčů mistrů světa: Zeď v bráně, kapitán i posily last minute

Měl plán, od kterého neustoupil. Celou sezonu testoval hráče v různých situacích, nenechal se odradit chvilkovými nezdary, věřil své vizi a svému týmu. Věděl, co od koho čeká, a koho bude na šampionátu potřebovat.

Vybral hráče, kteří zvládají tlak

A co je také důležité – nemluvil o tom. Doba (možná přehnaného) vlivu sociálních médií ponouká aktéry i pozorovatele veřejného dění k neustálému komentování každé jednotlivosti. Hlavní ctností jako by bylo mít v každé chvíli názor na všechno. Trochu se zapomíná na to, že poctivá práce bývá rozvržena do delšího období a výsledky se dostavují až po čase.

Hokejová reprezentace není výjimkou. Rulík se svými spolupracovníky se nenechali rozhodit maximálním tlakem veřejnosti a celou dobu dělali to, co považovali za správné. A to navíc koučovi za zády nakukoval svazový šéf Alois Hadamczik, který se naopak svými úspěchy (skutečnými i domnělými) pochlubí velmi rád.

Právě Rulíkova „tvrdohlavost“ trenéra ze staré školy, který sestavu neskládá podle titulků na zpravodajských webech či přání fanoušků, trvá na důsledné realizaci své vize a zároveň nevyhledává pozornost, byla jedním ze stavebních kamenů zlatého pražského úspěchu.

To další se pak logicky nabalovalo – výkonnostní vzestup celého týmu zápas od zápasu, skvělé výkony individualit v čele s brankářem Lukášem Dostálem, veteránem Romanem Červenkou či tvrďákem Radko Gudasem, harmonické začlenění pozdních posil ze zámoří do mužstva.

Památné momenty MS v hokeji: České zlato, nestárnoucí Ambühl a rakouská pohádka

„V Brně jsem byl na hráče tvrdý a ostrý. Chtěl jsem vidět, jak zvládají mentální tlak, sledoval jsem, jak to pobírají,“ řekl Rulík. Když už ale provedl svou volbu, hráčům věřil a spíš se od nich snažil drtivý pres veřejného očekávání odklánět. Ve skupině ladil sestavu, která pak v play-off hrála jak z partesu.

Jistě, během krátkých a intenzivních turnajů, jako je MS, vám občas musí do karet hrát i štěstí, ale to – jak známo – přeje připraveným.