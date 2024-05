Taková párty tady dlouho nebyla. Po čtrnácti letech slaví celé Česko hokejový titul mistrů světa. Zlaté hochy vítal narvaný Staromák. Pivo a šampaňské tekly proudem. Bujaré dovádění šampionů dokonce odnesla mistrovská trofej.

Čeští hokejisté oslavili mistrovský titul na Staroměstském náměstí | Foto: Deník/Radek Cihla

Den po triumfálním vítězství českých hokejistů nad Švýcarskem ve finále mistrovství světa se slavilo na zaplněném Staroměstském náměstí. Na tradiční místo českých oslav dorazili reprezentanti na střeše autobusu, kam vylezli i s pohárem.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Show na pódiu následně řídil střelec zlatého gólu David Pastrňák, kterého doprovázela snoubenka Rebecca i dcera Freya Ivy a jeho maminka. „Bez vás bychom to nezvládli,“ zvolal do davu fanoušků Pasta.

„Znovu jsme dokázali, že Česko je hokejový národ. Dokázali jsme ho spojit na nějakou dobu. Tohle je nejvíce,“ líčil pak dojatý obránce Michal Kempný, který na rozdíl od Pastrňáka už zažil oslavy Stanley Cupu. „Nic takového jsem ale v životě nezažil.“

Takhle slaví mistři. Podívejte, co se dělo na ledě. Pastrňák si musel kousnout

Hokejisté si s fanoušci zazpívali, zaradovali se a pak se přesunuli na večeři do nedaleké restaurace Střídačka, kterou vlastní olympijský vítěz z Nagana Martin Ručinský a současný generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

Češi získali mistrovský pohár po dlouhých čtrnácti letech, ale že by o něj pečovali jako v rukavičkách, to se říct nedá. Hráči totiž cenou relikvii poničili a hokejový grál tak musí do opravny. I když jde jen o repliku.

Zisk titulu fanoušci překřtili na Pragano jako odkaz na zlatou olympiádu v Naganu v roce 1998. A jak vidno, oslavy jsou stejné „náročné“ jako před čtvrtstoletím.

„Jestli si myslím, že budeme slavit ještě hodně dlouho? Nemyslím, vím,“ smál se kapitán mistrů světa Roman Červenka.