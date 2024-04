Návrat starých časů. Dynamo po dvanáctiletém půstu může mít zlato

Pardubice znovu něco znamenají v českém hokeji. No něco… Něco hodně. Dynamo se totiž vrátilo do finále nejvyšší soutěži. Po tuctu let čekání. Minimálně polovina z dvanáctiletého půstu se proměnila v léta strádání. A pro doplnění: v roce 2012 skončila pardubická jízda play off mistrovským titulem. Šestým v historii. Neříká se, že sedmička je šťastné číslo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Čtvrtý zápas semifinále play off Litvínov versus Pardubice. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš