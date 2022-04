„Když jde Třinec do vedení, dokáže zavřít střední pásmo. Víme, že v play off nepouštěl své soupeře do výraznějších příležitostí. Snažíme si najít cestu, jak překonat jejich obranu a teď jsme konečně našli způsob, jak na ně vyzrát. Dali jsme pět gólů, což je super. Musíme být kreativní, abychom mohli být i nadále úspěšnější,“ pokračoval.

Július HudáčekZdroj: CPASparťané nezvládli páteční domácí utkání a po prohře 1:3 věděli, že už nemohou zaváhat. „Něco jsme si k pátečnímu zápasu řekli v kabině, víme, že soupeř naše střely dobře blokuje. Snažíme se protlačit do šance a kvalitně zakončit, abychom netrefili prvního clonícího hráče před sebou. Tohle jsme chtěli zlepšit a myslím si, že se nám to podařilo. V dalším utkání musíme na svou úspěšnou práci navázat,“ má jasno Buchtele.

Vedle prohry si Sparta uřízla ostudu i díky fanouškům. Drtivá většina z nich fantasticky podporovala svůj tým, ale našlo se pár méně mentálně vyvinutých jedinců, kteří v závěru házeli nejrůznější předměty na led i na střídačku hostů, což obránce Doudera odnesl roztrženým rtem od mince.

Dohnalo ho svědomí. Výtržník z hokejového finále se přihlásil policii

„Bohužel fanoušci vypjatý závěr neunesli. Tohle k tomu nepatří, my to tady nechceme a doufám, že se to už nikdy nebude opakovat. Těžko s tím jako hráči něco uděláme. Jestli je to hokej, fotbal nebo jakýkoli sport, tohle by se nemělo stávat. Jsou tady děti a tohle by neměly vidět. Doufám, že už se to nebude dít,“ vzkazoval kapitán Michal Řepík.

Zítřejší zápas v Třinci začíná v 17 hodin. Ve čtvrtek v Praze se hraje od 19 a už může být znám nový mistr!