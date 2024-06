Letošní závěrečný boj o zisk Stanley cupu přináší i jeden zajímavý zeměpisný rozměr. Geografická poloha Edmontonu a Floridy má k sobě opravdu daleko, dosud nejúspěšnější celky play off od sebe dělí největší vzdálenost v historii ligy – rovných 4 089 kilometrů. Forvard Oilers Adam Henrique vtipkoval, že mu mají novináři dát tipy televizních pořadů, aby se během dlouhých cest zabavil.

Hvězdy Connor McDavid s Leonem Draisaitlem. | Foto: ČTK/AP/JASON FRANSON

Ještě nikdy v dějinách kanadsko-americké soutěže se nestalo, aby byli oba finalisté Stanleyova poháru od sebe tak daleko. Vzdálenost mezi chladným Edmontonem a slunným městem Sunrise činí vzdušnou čarou 4 089 kilometrů, nicméně pokud by se některý z fanoušků rozhodl dorazit autem až ke stadionu soupeře, na dlouhatánské cestě by musel urazit přes 4 800 km, překonat hranice minimálně dvou kanadských provincií (dle doporučené trasy) a násobně větší množství amerických států. Takový trip trvá kolem celých dvou dnů, přičemž si musíme připočíst přestávky, dopravní zdržení a tak podobně. Reálně se tedy jedná o vícedenní výlet.

Z hokeje k fotbalu. Hvězdy českého šampionátu získaly podíl v anglickém klubu

Dál než do Ruska

Pochopitelně nejrychleji se člověk přepraví leteckou dopravou, jež by zabrala pouze několik málo hodin. Některé možná překvapí, že se Edmonton nachází zeměpisně blíže pobřeží Grónska či Ruska než k palmami překypující destinaci.

Logistika samozřejmě neušla pozornosti zámořských medií. Jeden z novinářů se dotázal útočníka Oilers Adama Henriqueho, jak se na dlouhý přesun připraví. Kanadský forvard mu s úsměvem na tváři odvětil: „Pokud máte nějaká doporučení na televizní pořady, pošlete je s sebou.“

Pořádná vzdálenost od sebe dělila i finalisty z roku 2011, kdy se střetl Vancouver s Bostonem, letos je to však ještě o něco dál. Hlavní město provincie Alberta leží nejseverněji ze všech klubů NHL, zatímco floridští Panteři se nacházejí daleko na jihu, geograficky přibližně na úrovni Mexika. Hvězdné duo McDavid a Draisaitl by však pro zisk nejcennější trofeje udělalo zřejmě cokoli, jelikož ani jeden z nich si na Stanley cup ještě nesáhl. Vynikající plejeři už nyní překonali dosavadní strop, když se probojovali do svého prvního finále v kariéře.