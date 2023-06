Hokejisté Vegas Golden Knights vyhráli v pátém duelu finále play off NHL nad Floridou jednoznačně 9:3 a postarali se tak o premiérový zisk Stanley Cupu ve své klubové historii. Rozhodující partii přímého boje o zlatý prsten rozsekl třemi asistencemi kanonýr domácích Rytířů Jack Eichel, kapitán Mark Stone si pro změnu připsal hattrick. Cenu pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů obdržel útočník Jonathan Marchessault. A na západním pobřeží naplno odstartovaly bujaré oslavy.

Hokejisté Vegas Golden Knights se radují ze zisku premiérového Stanley Cupu | Foto: Profimedia

Neuvěřitelné tažení hokejistů z města kasin vyřazovacími boji má svůj zdárný happyend. Vegas zvládlo páté domácí utkání finále NHL na domácím ledě s grácií a po drtivém vítězství 9:3 se může v teprve šesté sezoně mezi zámořskou elitou radovat z premiérového zisku Stanley Cupu.

Golden Knights zahájili svou cestu historickým play off postupem nad Winnipegem, ve druhém kole zastavili rozjetou edmontonskou partu okolo kapitána Connora McDavida a v následném finále Západní konference přemohli Dallas. V přímém boji o vzácný pohár pak přemohli houževnaté Pantery z Floridy s českým obráncem Radko Gudasem v sestavě 4:1 na zápasy.

Rozhodující klání finále nastartoval ve 12. minutě hry domácí kapitán Mark Stone, který otevřel skóre zápasu ve vlastním oslabení. Florida hrající bez zraněného lídra ofenzívy Matthewa Tkachuka navíc o chvíli později kapitulovala podruhé, tentokrát se prosadil obránce Nicolas Hague.

Sestřih pátého finále NHL mezi Vegas Golden Knights a Floridou Panthers:

Zdroj: Youtube

Tři minuty po začátku prostřední části vrátil naději na hostující stranu zadák Aaron Ekblad, jeho kontaktní trefa však kýženou energii do hry Panterů nedostala. Naopak domácí hokejisté se posléze prosadili hned čtyřikrát v řadě a ještě před druhým odchodem do kabin tak téměř rozhodli páté utkání finále.

Ochozy T-Mobile Areny zvedli ze sedadel obránce Alec Martinez, Reilly Smith, Michael Amadio a již podruhé kapitán Stone.

Skvělý příběh, řekl hrdina střídačky Vegas

Do závěrečné části tak Vegas vstupovalo s pohodlným vedením 6:1, to ovšem z bohatého domácího repertoáru stále nebylo vše. Slavící tribuny i bohaté zástupy fanoušků ve městě hříchu se dočkaly dalších gólových radostí, sedmou trefu do sítě Floridy přidal Ivan Barbašev, na dva slepené záblesky hostů následně odpověděli ještě Stone, jenž zároveň završil hattrick, a Nicolas Roy, který v 59. minutě zastavil domácí gólostroj na čísle devět.

„To je přesně to, o čem každý sní. Přijdete do organizace jako je Vegas a očekáváte, že tuhle věc vyhrajete. Je to skutečně speciální místo. Jsem opravdu šťastný,“ oplýval se radostí na ledové ploše kanonýr Jack Eichel.

„Neuvěřitelné,“ řekl kapitán Vegas a hrdina úterního večera Mark Stone. „Pohled do očí mých spoluhráčů, když jsem přebíral trofej, byl jedním z nejsilnějších pocitů, jaké jsem kdy zažil. Nedokážu teď ani popsat pocity v mém těle. Je to všechno, co si jen dokážete představit,“ dodal.

Nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů byl pro letošní ročník vyhlášen kanonýr ve službách Vegas Jonathan Marchessault, jenž si v utkáních o Stanley Cup připsal 25 kanadských bodů (13+12). Pomyslné ocenění pro vládce kanadského bodování si ovšem odnesl elitní centr Golden Knights Jack Eichel, který získal ještě o jeden bod více.

„Nemohu být na náš tým a naši organizaci pyšnější. Každý ze sebe vydal naprosté maximum a i proto jsme nyní vítězové,“ pronesl nadšený lídr domácí posádky Marchessault.

Životní sezona to byla rovněž pro hlavního kouče Vegas Bruce Cassidyho. „Je to skvělý příběh. Jsem velice vděčný, že jsem dostal další příležitost. Jsem tu proto, abych dělal svou práci, a nakonec to dopadlo dobře,“ řekl skromně hrdina zlaté střídačky. „Přišel a přinesl do naší kabiny intenzitu, kterou jsme potřebovali,“ vzkázal na jeho adresu kapitán Stone.

Oslavy hokejistů Vegas na ledové ploše:

Zdroj: Youtube

Stanleyův pohár z rukou ligového komisionáře Garyho Bettmana následně převzal právě kapitán Mark Stone a na západním pobřeží mohly naplno odstartovat bujaré oslavy mistrovské titulu. Prvního ve skromné historii slavné značky. „Vegas, určitě umíš uspořádat velkou párty,“ pronesl komisař Bettman na závěr velkého večera v T-Mobile Areně.