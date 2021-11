Finská raketa v dresu hokejových kališníků z Litoměřic, Riku Sihvonen, promluvila v exkluzivním rozhovoru o svojí dosavadní kariéře a také o tom, že mu nechutná tatarský biftek. V rozhovoru se dozvíte, proč si Lukáš Válek o Sihvonenovi myslí, že ke vstřelení gólu nepotřebuje hokejku a jaký je život pro Fina v Česku.

Máte v současné době skvělou střeleckou formu. V takové době musí být hokej příjemnou zábavou, že?

Samozřejmě a můžou za to i dobří hráči kolem mě. Mým úkolem je dokončovat útoky. Snažím se ve hře co nejvíce střílet na branku a věřím, že když budu často střílet, tak některý puk musí projít skrz. Ale občas je to hodně o štěstí. Stejně jako v poslední hře s Frýdkem Místkem, kde jsem skóroval se zlomenou holí. Válek mi poté na střídačce řekl, že už ke skórování nepotřebuji ani hokejku (smích).

Jaká je komunikace se spoluhráči na ledě?

Mluvíme spolu heslovitě anglicky, takže komunikace je pro mne lehká. Nahoru, dolů a podobně. Ale více spolu hru probíráme potom na střídačce.

Se kterým spoluhráčem si na ledě nejvíc rozumíte?

Oba moji spoluhráči z lajny, Válek a Přikryl, jsou dobří bruslaři a velmi dobře se nám spolupracuje. Roman je technický hráč a je skvělý při kontrole puku a já s Válkem jsme dříči.

Hrajete za Litoměřice, jak jste se vůbec na sever Čech dostal?

Normálně mi řekli, že o mě mají zájem a já jsem se potom zeptal několika finských hráčů, kteří zde hráli, jaké to v Litoměřicích je a dostal jsem jen kladné informace o této organizaci a městě. Popřemýšlel jsem o tom a nabídku přijal. Nakonec jsem opravdu rád, že jsem přišel do tohoto města a týmu.

Zjišťoval jste si informace o Chance lize, naplňuje vaše očekávání?

Jak už jsem řekl, zjišťoval jsem si nějaké informace od finských hráčů, kteří zde hráli před dvěma lety a samozřejmě jsem si také nastudoval něco o týmu a jeho hráčích. A musím říct, že mé očekávání naplňuje.

Když odbočím, tak jak se vám líbí Litoměřice jako město?

Líbí se mi, třeba náměstí je nádherné, mnoho staveb, restaurací, obzvláště Gurmánie a nové bistro na náměstí. Město je dost velké a je zároveň blízko Praze, takže pro mě perfektní místo.

Navštívil jste i jiná města České republiky?

První měsíc jsem měl čas si Česko pořádně prohlédnout. Strávil jsem víkend v Liberci a byl jsem mnohokrát v Praze. Česko vypadá úplně jinak než Finsko, takže je pro mě vše nové a líbí se mi ho poznávat.

Vyzkoušel jste i česká jídla? Chutná vám naše gastronomie?

Zkoušel jsem mnohá česká jídla a mým favoritem jsou knedlíky. Tatarský biftek mým favoritem opravdu není. Když jsem si to objednával, tak jsem úplně nevěděl o co jde, takže to pro mě bylo trochu překvapení (smích).

Co je v Čechách jiného v gastronomii než ve Finsku?

Tady je vždy před jídlem polévka, to je jiné.

Kam všude jste se vůbec dostal s hokejem?

Hrál jsem víceméně celou svoji kariéru ve Finsku, vyjma poslední sezóny, kdy jsem se přesunul do Polska. Prvním týmem, kde jsem hrál byl Palokan Pakki, pak jsem přestoupil do Jyp Jyväskyla, kde jsem strávil svoji juniorskou část kariéry a jednu sezónu v Mestis lize (druhá nejvyšší soutěž ve Finsku). Následně jsem strávil jeden rok v Tampere a v Kokkola. Pak přišla krize a pocit, že moje cesta vzhůru se zastavila. Rozhodl jsem se, že zkusím kariéru v Evropě. To, že jsem opustil Finsko a šel hrát do Evropy se později ukázalo být výborným rozhodnutím. Jsem opravdu šťastný, že jsem se tak minulý rok rozhodl.

Působil jste v polském klubu Sanok. Jaké to bylo?

Byl to rok s covidem, takže bylo příjemné odehrát celou sezónu bez pauzy. Tým se zlepšoval a vznikala nová předsevzetí, ale hlavním je to, že se mi líbila hra.

Jaký je rozdíl mezi českým a polským hokejem?

Myslím si, že jednoduchou odpovědí je to, že Česko je hokejovou zemí a Polsko není. Oni mají naopak velké hvězdy ve fotbale, třeba Roberta Levandowskiho.

A město Sanok?

Sanok je malé město a skoro vše zde bylo celý rok zavřené, což byla škoda, ale dalo se to zvládnout. Bylo to blízko do hor, což bylo fajn.

Jak je na tom hokej ve Finsku…

Máme mnoho hvězd v NHL, takže si myslím, že je tam vše v pořádku.

Před Sanokem jste působil v klubu Hermes, vzpomínáte na to?

Sezóna v Hermes se mi nepodařila úplně podle mých představ. Sice jsem ji zahájil dobře, ale zranil jsem se, což mě trochu zbrzdilo. Pak už jsem se na ledě cítil dobře, jenže sezóna brzo skončila, což byla škoda. Cítil jsem, že bych mohl jít výkonnostně nahoru.

Zahrál jste si za finskou reprezentaci, co to pro vás znamenalo?

Zápasy za reprezentaci byly jsou vždy výjimečné a zajímavé. Potkal jsem se zde se stejně starými hráči a že se nás v roce 1998 narodilo opravdu hodně. Čas strávený v reprezentaci je vždy skvělý, protože jsou v ní vždy jen ti nejlepší.

Co považujete za největší úspěch kariéry?

Doufám, že můj největší úspěch teprve přijde.

A největší motivace?

Mám rád pocity po výhře, brance a úspěchu. Myslím si, že právě tyto pocity jsou tím, co mě motivuje.

Zkusil jste si i jiné sporty?

Hrával jsem fotbal a zkoušel jsem i spoustu jiných sportů, když jsem byl mladší. Nyní rád hraji tenis, nebo padel. V létě jsou mými koníčky golf a rybaření.

Na dresu nosíte číslo pět, má nějaký speciální význam?

Je za tím můj příběh, ale ten je tajný. Ale především se mi tohle číslo líbí.

Co vůbec říkáte na litoměřické trenéry? Jaká je s nimi spolupráce?

Máme dobré trenéry s velkými zkušenostmi. Líbí se mi, jak vedou tým. Jsou oba bývalými hráči a díky svým předchozím zkušenostem ze hry dokážou dnes velmi dobře zvládat nás, hráče. Také stadion se mi líbí, má výborné zázemí. Je to náš domov, skvěle se nám zde hraje za výborné podpory našich fanoušků, ta atmosféra je nenahraditelná.

Jaký je cíl týmu do zbytku sezony?

Já bych si přál, abychom byli šampioni.

AUTOŘI: JAKUB VÍTEK, KAROLÍNA ADAMCOVÁ