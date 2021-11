Ach ta produktivita, pánové. Nad neproměněnými šancemi českého výběru na turnaji v Helsinkách zůstával místy rozum stát. Zatímco svěřenci Filipa Pešána pálili jednu příležitost za druhou, soupeři bez slitování trestali. A tvrdá lekce z produktivity byla na světě. „Prohráli jsme navíc všechny první třetiny," povzdechl si karlovarský kanonýr Jakub Flek v rozhovoru pro Deník.

Ten patřil právě mezi ty, od kterých se na turnaji čekalo více. A ani on sám nemohl být se svými výkony spokojen. S nálepkou asistenta kapitána však ukázal, že na jeho služby trenérský sbor národního týmu velice rád spoléhá. „Každá nominace na sraz je pro mě obrovskou ctí. A dostat ještě takovou funkci, to už pro člověka opravdu něco znamená,“ prozradil.

Finská facka zabolela, ale zároveň poodkryla místa, kde má národní tým stále co dohánět. A zaplaťpánbůh za to, že varování přišlo zavčasu. Nejen Flek, ale i celá početná skupinka evropských uchazečů o místo na pekingském setkání hokejové smetánky tak musí rychle zapnout vyšší rychlostní stupeň. Naděje? „Stát se může cokoliv, to už znám moc dobře,“ odpověděl.

Tři těžké porážky národního týmu na úvod olympijské sezony. Silnější soupeři, nebo příliš slabý český výběr?

Těžko říct. Je pravdou, že Rusové dovezli na turnaj mladé kluky, takže v tom zápase jsme měli mít více ze hry my, což se ale nestalo. Na druhou stranu jak Finové, tak Švédové, disponovali velice silnými kádry, ve kterých se nacházeli špičkoví hokejisté z Evropy. Myslím si, že naše předvedená hra nebyla úplně špatná, ale dostali jsme zkrátka těžkou a tvrdou lekci z produktivity.

Snaha se nedá upřít, ale dobře víme, že ta mnohdy nestačí. V čem nejvíce zaostával národní tým?

Rozhodně nejvíce rozhodla koncovka. Byť se dalo v naší hře najít více negativních věcí, tak si stojím za tím, že právě produktivita v zakončení byla klíčovým faktorem neúspěchu. Když si vzpomenu na zápas se Švédskem, tak tam jsme byli jednoznačně slabším týmem, jednoduše nás předčili ve všech vlastnostech. Ale naopak v utkání s Finskem mi zase přišlo, že jsme byli více na puku a vytvářeli si šance, ale když prohráváte po první třetině 3:0, tak se to těžko otáčí.

Jak říkáte, ty tragické vstupy do utkání. Zejména s Finskem to musela být pořádná sprcha, viďte?

Naprosto souhlasím. Na turnaji jsme prohráli všechny první třetiny, navíc v utkání s Finskem šlo už o tříbrankovou ztrátu. A ke vší úctě k našemu týmu, taková ztráta se proti tak zkušeným týmům, jakými bez pochyby skandinávské výběry jsou, dohání jen opravdu stěží. V utkání s mladým kádrem Ruska jsme ještě cítili, že to můžeme zlomit, ale ani tam to vůbec nevyšlo.

Kritika je naprosto zasloužená a musí být

Přitom se nedá říct, že by český tým neměl k dispozici žádné rozdílové hráče.

O těch to nebylo. Troufám si říct, že se v našem výběru nacházelo několik skvělých a rozdílových hráčů, kteří umí jednak střílet branky, a navíc mají s podobnými zápasy na mezinárodní úrovni letité zkušenosti. Zkrátka šlo o to, že se nám vůbec nepodařilo potvrdit kvalitu a splatit tím důvěru, kterou do nás trenérský sbor vložil.

Národní tým je tak opět pod palbou kritiky. Jak z této vzniklé krize ven?

Jedině tvrdou prací, ničím jiným. Nutno říct, že kritika je naprosto oprávněná a musí být. Důležité bude, abychom se z toho zbytečně nesložili a nepřestali tak pracovat dále. Když si vzpomenu na loňský rok, tak poslední setkání před šampionátem jsme bezkonkurenčně ovládli a stejně poté přišlo neúspěšné vyvrcholení sezony. V prosinci nás čeká další turnaj a na něj musíme jako tým přijet s naprosto čistým štítem. Jede se dál.

@ReindeerGames91 @Felix_Sicard Jakub Flek overskating Rickard Rakell is probably my favourite one from the WCH this year. To be fair Jakub Flek is very good player, but he didn't score over 30 goals in the NHL ? https://t.co/Jvolha0xRD — Vojtěch Machačný (@vojta_macha) May 31, 2021

Bylo po zápase s Ruskem v kabině takříkajíc pořádně dusno?

Neřekl bych úplně dusno, ale samozřejmě se to nemohlo jen tak hodit za hlavu. Plácat se po zádech a říkat si, že se nic nestalo, nebylo úplně na místě. Trenérský tým si vzal po utkání slovo a přišlo to, co jsme si zasloužili. Hodnocení se logicky neslo v duchu kritiky, ale nemělo smysl se v tom dlouho piplat a utápět se ve zklamání.

Mohl tento turnaj definitivně zavřít dveře hokejistům z Evropy na olympiádu?

Myslím si, že to bychom zbytečně předbíhali. Samozřejmě je nezpochybnitelné, že se tento turnaj hrubě nevydařil, na druhou stranu je před námi ještě několik dalších utkání, ve kterých si o nominaci budeme moct říct, každý z nás. A rovněž historie jistě pamatuje nespočet případů, kdy se hráčům z Evropy podařilo probojovat na velké turnaje.

To sice ano, ale přeci jen šlo o jednu z důležitých prověrek, nemyslíte?

Ano, to máte pravdu. Obzvlášť když si tu otevřeně řekneme, že kvalita kluků z NHL je ještě o parník větší než tady v Evropě, nedej bože v extralize. A když bude možné tyto hráče využít, tak je logické, že po nich trenéři sáhnou. Finský test tak mohl leccos poodkrýt, ale jak říkám, tohle je spíše otázka na trenéry, kteří mají v rukou své plány.

Peking? Bude to těžké, ale proč ne!

A co vy, přemýšlel jste nad tím, že byste mohl promluvit do nominace na Olympijské hry?

Asi není potřeba si tu nic nalhávat. Olympiáda je absolutní vrchol, takže nemusím ani říkat, jak moc by to každého hráče lákalo. Ale stojím nohama pevně na zemi, kluci jak už ze zámoří, nebo třeba z Ruska, mají přede mnou náskok, a to je zkrátka nezpochybnitelný fakt. Jsem však zvyklý jít krůček po krůčku, vzpomínám si, jak ještě na jaře si všichni klepali na čelo, když se o mně mluvilo jako o hráči pro mistrovství. Stát se může určitě cokoliv.

Jakub Flek v dresu Karlových Varů.Zdroj: Energie Karlovy Vary

V dubnu jste říkal, jak byste rád nakoukl do zahraničí, nakonec jste zůstal ve Varech. Nelitujete malinko?

Myslím si, že toto je otázka, na kterou budu schopen odpovědět až po sezoně. Nyní to beru tak, jak to je, vím, že to, co bylo, už nevrátím. Nějaké nabídky na stole byly, sami jsme o to spolu mluvili, ale teď jsem tady ve Varech a musím se soustředit primárně na to, aby probíhající sezona byla jak z osobního, tak týmového hlediska, co nejlepší. A třeba si svými výkony řeknu o nějaké další, možná i lukrativnější nabídky.

Upřímně si řekněme, že třeba z ruské KHL či Švýcarska byste měl Pekingu mnohem blíže, nemyslíte?

Možná ano, možná také ne. Zahraniční angažmá vám nemusí vždy přinést výhodnější pozici při výběru hráčů. Jde také o to, jak se daří přímo vám, bez ohledu na to, jestli jste v Omsku, nebo na západě Čech. A třeba ta pověstná cesta z Karlových Varů napíše po nominaci na světový šampionát další pěknou pohádku.

A daří se zatím podle plánu?

Převažuje mírné zklamání. Tedy když budu mluvit čistě o týmovém výkonu. Měli jsme skvělý začátek, pohybovali jsme se kolem horních příček, ale poté přišla opět jako loni nepochopitelná stopka a následovala série porážek. Těžko jsem teď hledal slova, abych nebyl vulgární (smích). Takže momentálně jsme v tabulce dole, ale na druhou stranu je extraliga letos extrémně vyrovnaná, můžete dvakrát vyhrát a rázem jste úplně někde jinde.