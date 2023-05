Hokejisté Floridy zdolali ve čtvrtém utkání semifinále Carolinu 4:3, sérii ovládli jednoznačně 4:0 na zápasy a po 27 letech čekání se probojovali do finále bojů o Stanley Cup. Postupovou výhru zařídil jednoznačný hrdina letošního play-off Matthew Tkachuk gólem 4,9 sekundy před koncem třetí třetiny. Panteři s Radko Gudasem v sestavě si zahrají o zlaté prsteny s vítězem série Dallas - Vegas, který vede už 3:0 na zápasy.

Hokejisté Floridy slaví postup do finále Stanley Cupu | Foto: ČTK/AP Photo/Lynne Sladky

Neuvěřitelná jízda Panterů z Floridy vyřazovacími boji pokračuje směle dál. Po překvapivém skalpu favorizovaného Bostonu a následném úspěchu rovněž proti Torontu si svěřenci trenéra Paula Mauriceho poradili i s Carolinou, kterou přehráli jednoznačně 4:0 na zápasy a po 27 letech si zahrají v přímém souboji o Stanleyův pohár.

VIDEO: Na ledě nezná kamaráda. Gudas po odpískání sroloval u mantinelu Kämpfa

Rozjetá Florida vykročila za vytouženým postupem rázně již od prvních okamžiků čtvrtého duelu série. Anthony Duclair otevřel skóre už po 41 sekundách a před brankou osamocený kanonýr Matthew Tkachuk zvýšil v 11. minutě na 2:0. Carolina se ovšem nevzdala a manko postupně smazala. Paul Stastny ještě v úvodní třetině snížil z dorážky a Teuvo Teräväinen na začátku prostřední části vyrovnal na 2:2.

I tentokrát rozhodl hrdina Tkachuk

Domácí Floridě pak vrátil vedení v polovině utkání Ryan Lomberg, který zakončil rychlou souhru do prázdné Andersenovy branky. Panteři drželi těsný stav až do 57. minuty, ve které se ovšem prosadil důrazný útočník Hurricanes Jesper Fast z předbrankového prostoru. V tu chvíli už se zdálo, že fanoušci uvidí již třetí prodloužení v této semifinálové sérii.

Nastavenou hrací dobu však odmítl v životní formě hrající útočník domácího týmu Matthew Tkachuk, který využil nabídnutou přesilovou hru pouhých pět vteřin před závěrečnou sirénou. Hrdina zápasu si připsal už třetí vítězný gól v sérii, první dvě utkání na ledě Caroliny rozhodl v prodloužení.

Rozhodčí se ještě vydali přezkoumat celou situaci na videu, žádné provinění proti pravidlům ale nenašli. Florida s českým bekem Radko Gudasem v sestavě tak mohla začít slavit postup do finále NHL, zatímco útočníkovi Martinu Nečasovi zámořská sezona definitivně skončila.

„Všichni jsme si to moc zasloužili. Rozhodně se to ale nevybojovalo samo,“ řekl po postupu do finále klíčový forvard Panterů Tkachuk. „Teď je těžké nad tím přemýšlet. Všechno se to stalo tak rychle,“ vydechl kapitán Aleksander Barkov. „Ale samozřejmě to pro nás znamená hodně. Jsme rádi za to, co jsme právě dokázali, ale všichni víme, že brzy přijde další velká série,“ dodal.

Na příštího soupeře v boji o vzácný pohár si však Panteři budou muset ještě počkat. Výrazně blíže k postupu však nyní mají hokejisté Vegas, kteří vedou ve finále Západní konference nad Dallasem už 3:0 na zápasy.

Florida postoupila do finále Stanley Cupu:

Zdroj: Youtube