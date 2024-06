V loňské sezoně NHL překonal z pozice obránce magickou hranici sta bodů a letos jako kapitán dovedl švédskou reprezentaci k bronzu na hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě. Hvězdný bek Pittsburghu Erik Karlsson ale nelení ani po sezoně a svoji pozornost přesunul k fotbalu. Ve třetí nejvyšší anglické soutěži se stal spolumajitelem klubu Burton Albion. Ve vlastnické struktuře na jeho webu figuruje i norský hokejista Mats Zuccarello.

MS v hokeji, Praha: Kanada - Švédsko | Foto: Deník/František Bílek

„Ano, dostal jsem žádost od vlastníků skupiny Nordic Football Group asi před rokem a o minulém víkendu se všechno dotáhlo,“ prozradil Karlsson pro švédský Sportbladet. Skupina Nordic Football Group přitom oficiálně přebrala většinové vlastnictví klubu teprve v pondělí.

„Bude to pořádně velká zábava. Obecně mám velký přehled o sportu, ale těším se, až se naučím, jak to chodí ve fotbalovém světě a v roli majitele. V takovém klubu se dá pracovat se spoustou zajímavých věcí,“ doplnil hvězdný hokejový obránce.

Klub, který sídlí v anglickém městě Burton upon Trent, vznikl v roce 1950 a od té doby se z nižších pater anglického fotbalu prokousal až do druhé nejvyšší ligy. V EFL Championship působil dvě sezony mezi lety 2016 a 2018 a poté sestoupil do EFL League One, kde hraje dodnes. Poslední sezonu zakončil na 20. místě – tedy jako poslední tým, který nesestoupil do nižší soutěže. I s novými majiteli teď doufá v lepší zítřky.

Zápas zklamaných pro Švédy. Po výhře nad Kanadou odvážejí z Prahy bronz

„Burton je můj oblíbený tým, v minulosti byl můj tým Arsenal. V 90. letech a na začátku nového tisíciletí jsem je sledoval hodně pozorně a teď v posledních letech jsem se o ně zase začal zajímat. Teď doufám, že jednoho dne uvidím Burton hrát proti Arsenalu,“ vyhlašuje sebevědomě čtyřiatřicetiletý Švéd.

Hvězdný bek z Landsbro zažil před rokem v NHL historickou sezonu, když v dresu San Jose posbíral 101 kanadských bodů. Po sezoně přestoupil do Pittsburghu, ale na vysněný Stanley Cup dál čeká. Letos s Tučňáky ani nepostoupil do play-off, díky čemuž se mohl představit v Praze a Ostravě na mistrovství světa, z nějž si odvezl bronzovou medaili.

Karlsson ale není jediným slavným hokejistou, který si zahrál i na českém šampionátu a na stránkách Burtonu se objevuje mezi osobami ve vlastnické struktuře klubu. Dalším takovým je norský útočník Mats Zuccarello, který momentálně za mořem obléká dres Minnesoty.

Hvězdný Švéd Hedman si v Česku užil hokej i golf. Ve finále bude přát Palátovi

Tato dvojice ale rozhodně není mezi hokejisty první, která se zapojila do vlastnických struktur v anglickém fotbale. Už v roce 2022 vstoupili do klubu Plymouth Argyle, hrající druhou nejvyšší soutěž, švédský obránce Victor Hedman a český útočník Ondřej Palát. Společnost, jejíž součástí jsou i bývalí spoluhráči z Tampy Bay, by v současnosti měla vlastnit necelých 12 % klubu.

Karlssonův ani Zuccarellův podíl v Burtonu není známý. Obránce Pittsburghu, který má za mořem smlouvu na jedenáct a půl milionu dolarů za sezonu až do roku 2027, momentálně tráví čas po šampionátu na dovolené v Ottawě s rodinou.

„Asi za týden poletíme do Švédska a budeme tam po většinu léta. Bude to fajn,“ těší se Karlsson a vyhlíží úspěchy svého nového fotbalového klubu.