Silná bouřka, která se ve středu večer prohnala skrz Moravu a Slezsko, měla jako tradičně negativní dopad na sport. A to nejen na fotbal, jehož zápasy zastavila spolehlivě, ale i na hokejový zápas mezi prostějovskými Jestřáby a béčkem pardubického Dynama. Stará střecha prostějovského zimního stadionu totiž nezadržela všechnu vodu a louže na ledě nepustily hráče do druhé třetiny. Od té se tak bude utkání dohrávat v náhradním termínu.

Oznámení divákům, že se utkání mezi Jestřáby Prostějov a Pardubicemi B nedohraje | Video: Deník/David Kubatík

„Je to pro nás samozřejmě komplikace. Termínová listina je nabitá a my v ní teď budeme muset hledat vhodný termín jak pro nás, tak i pro soupeře. Pravděpodobně se bude jednat o nějaké pondělí. Bude to nesmírně složité, věřím ale, že ten termín skutečně najdeme," říká sportovní manažer prostějovského klubu Ivo Peštuka a dodal: „Nedalo se prostě nic dělat. Ta voda stále stéká a bylo by to nebezpečí pro zdraví hráčů."

Tento incident navíc nejspíš rozšíří debaty o potřebnosti druhé ledové plochy o nové téma, a tím je samotný technický stav prostějovského svatostánku.

„Bude to muset řešit vedení domu dětí a mládeže, které má stadion pod správou. Bude to ale nesmírně těžké, protože ta střecha už je opravdu velmi stará. Navíc to byl dnes fakt extrém. Takováto bouře nebyla v Prostějově ani nevím jak dlouho," uzavřel Ivo Peštuka.