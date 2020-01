Počtvrté v historii extraligy došlo na duel pod otevřeným nebem, premiérově ale v zahraničí. Sobotní Winter Classic si i přes nepřízeň počasí nenechalo ujít přes 32 tisíc fanoušků, čímž byl výrazně překonán dosavadní divácký rekord české extraligy. Tím byl 21 500 diváků z ledna 2016, kdy se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě.

Rekordní divácká návštěva sledovala na drážďanském fotbalovém stadionu hokejové Open Air, ve kterém nakonec slavila těsně 3:2 pražská Sparta. Pražané ovládli duel především díky poslední třetině, ve které vstřelili dva góly a utekli Krušnohorcům na rozdíl dvou branek. O drama se ještě snažil litvínovský forvard Richard Jarůšek, ale jeho trefa pět minut před koncem už znamenala jen snížení.

„Je to samozřejmě obrovský zážitek zahrát si před tolika diváky, ale my jsme mysleli také na body, které potřebujeme, ale bohužel nemáme. To mě mrzí,“ řekl po zápase novinářům Jarůšek, který byl ale rád, že se do zápasu vybralo počasí a přestalo pršet. Německé celky Dresden Eislöwen a Lausitzer Füchse, které hrály před extraligisty, takové štěstí neměly a hrály ve vydatném dešti. „A bylo to hodně náročné, na druhou stranu bylo to zážitek a tak člověk na to moc nekoukal,“ řekl litvínovský odchovanec v barvách Lausitzer Füchse Ondřej Poživil.

HC VERVA LITVÍNOV – HC SPARTA PRAHA 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 37. Ščotka (Mahbod), 55. Jarůšek (Kašpar, T. Pavelka) – 24. Košťálek (Tomášek, Řepík), 47. V. Růžička (Polášek, Kudrna), 49. Rousek (Kudrna). Rozhodčí: Hodek, Šír – Tošenovjan, Jelínek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 38:32. Diváci: 32 009 (nový rekord TELH).

HC VERVA Litvínov: Janus – Jánošík, Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Trenéři: Kýhos, Skuhrovec a Kotrla.

HC Sparta Praha: Machovský – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, Piskáček, Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.