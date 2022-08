„Husina. Já tady byl každý den, takže se všemi jsem se viděl fakt hodněkrát. Hezky to udělali,“ pochvaloval si nejslavnější odchovanec Letců Jakub Vrána.

Právě on vedl na ledovou plochu výběr místních odchovanců, mezi nimiž nechyběli ani gólman Lukáš Pařík nebo útočník Lukáš Rousek. Právě domácí hráči v modrém vyzvali k exhibičnímu zápasu Výběr hvězd, ve kterém se sešli jak současní skvělí hráči, tak legendy z minulosti. V jednom dresu se tak po ledě proháněli David Pastrňák, Jakub Voráček, Filip Zadina, Jan Rutta, Vítek Vaněček nebo David Výborný a Jan Hlaváč.

„Je to moc pěkné. Letňany jsou mladý klub, ale vychovaly jednoho hráče, co má Stanley Cup, i spoustu jiných talentů, kteří hrají v Evropě. Klobouk dolů, snad to tak půjde i nadále,“ komentoval po druhé třetině zápasu Pastrňák, který má k místnímu stadionu velmi blízký vztah. Právě sem chodí v létě trénovat, když přiletí do Česka mezi sezonami NHL.

„V Praze vznikly dva ledy, což je pro nás, kteří hrajeme za mořem, skvělé. Máme kde trénovat a každoročně nám to umožňují. I proto jsem se rozhodl sem přijít, protože tady trávím skoro každé léto. Jsem rád, že si toho lidi všimli a dneska je tu tahle akce,“ uvedla hvězda Bostonu.

Pastrňák spolu se svými spoluhráči ale musel v utkání přijmout porážku. Mladíci z Letňan se na oslavách svého klubu chtěli předvést a nakonec si dokráčeli pro vítězství 11:8. „My kluci z Letňan jsme šlapali, nechtěli jsme to jen tak nechat. Na druhou stranu musím říct, že oba týmy si to užily. Já jsem hrozně rád, že kluci přijeli. To se jen tak nevidí, aby přijeli nejlepší hráči v České republice. I my kluci z Letňan jsme si užili hrát proti nim. Byl to super zážitek,“ pochvaloval si Vrána.

Útočník Detroitu jako největší letňanská hvězda zářil nejjasněji. V zápase nastřílel hned pět branek a nechal za sebou Jiřího Tlustého a Jaroslava Nedvěda z týmu soupeře, kteří se prosadili třikrát. V sobotu v Letňanech ale nešlo primárně o góly. Důležité bylo se pobavit, pobavit naplněné tribuny a oslavit úspěšný mladý klub. To se oběma stranám podařilo.

Letňanští odchovanci – Výběr hvězd 11:8

Branky: 5. Řepík, 16. Vrána, 24. Rousek, 29. Rousek, 30. Lytvynov, 31. Vrána, 36. Vrána, 39. Sklenář, 41. Vrána, 52. Antoš, 55. Vrána – 8. Nedvěd, 9. Tlustý, 19. Tlustý, 34. Nedvěd, 35. Tlustý, 42. Voráček, 47. Zadina, 58. Nedvěd.

Letňanští odchovanci: Lukáš Pařík – Jan Zedek, Milan Antoš ml., Karel Klikorka, Ivan Lytvynov, Martin Hugo Haš, František Hrdinka, Jan Mišner, Ladislav Kadaně, Dominik Řepík, Adam Kellerstein, Kryštof Pejchal, Vojtěch Kropáček, Václav Adamec, Dominik Sklenář, Jiří Průžek, Lukáš Rousek, Jakub Vrána, v civilu Jakub Wojnar, Matěj Chalupa, Václav Karabáček.

Výběr hvězd: Vítek Vaněček – Jan Novák, Ivan Majeský, Jaroslav Nedvěd, Petr Čáslava, Jan Rutta, Filip Zadina, Matěj Blümel, Jan Hlaváč, David Výborný, Jiří Tlustý, Jakub Voráček, David Pastrňák.