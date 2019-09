V prohlášení svazu stojí: „Je to v zájmu mládežnických reprezentací, které jsou složeny právě z účastníků této soutěže, a v zájmu výchovy mladých hokejistů včetně jejich zápasového vytížení.“ Soud nesoud, řešení bylo rychlé a jednoduché, stačilo jen změnit pár písmenek. Naplánované zápasy se normálně hrát budou podle původního programu, jen v soutěži s jiným názvem.

Svazoví funkcionáři tak zareagovali na rozhodnutí (předběžné opatření) Městského soudu v Praze, který vystavil juniorské lize stopku kvůli diskutabilnímu vyřazení Havířova, Přerova a Vsetína. „Nevím, jak se na to bude tvářit soud. Je to takové obcházení. Ano, juniorská liga se nehraje, ale hraje se pohár. To je, jako byste zakázali alkoholikovi pít tvrdé a on začal pít ve velkém víno,“ uvedl manažer Havířova Patrik Rimmel.

Boj tak pokračuje. Oficiálně svaz rozhodnutí soudu respektuje, leč hned se proti němu odvolal. „Mrzí nás, kam až se tato nepříjemná situace dostala, ale nebyla jiná možnost,“ říká jednatel Přerova Tomáš Pluháček. Odpadlíci z Moravy a Slezska totiž dříve nepochodili se zvrácením rozhodnutí o jejich vyloučení u hokejové arbitráže.

„Přístup komise nás hodně zklamal. Chci znovu zdůraznit, že my jsme žádná pravidla neporušili, pouze jsme byli nespravedlivým způsobem vyřazeni ze soutěže. Vznikly nám finanční škody a byla poškozena naše práce s mládeží,“ vypráví Pluháček.

Klička s ligou akademií

Jednání svazu mu je nadále trnem v oku. „Na lednovém hokejovém fóru nám před dvěma stovkami účastníky bylo na přímou otázku odpovězeno, že se žádná změna v nejvyšší juniorské soutěži pro příští sezónu nechystá. Uběhlo jen několik týdnů a najednou byla pravidla změněna a nám bylo řečeno, že nejvyšší soutěž hrát nebudeme, přestože jsme se sportovní cestou zachránili,“ nechápe.

Svaz zavedl Juniorskou ligu akademií a tento status Havířov, Přerov ani Vsetín neměly. „Ona klička s ligou akademií je podraz. Opět to hovoří o totální nekoncepčnosti svazu v práci s mládeží,“ zlobí se Pluháček. Přitom sportovně tyto celky nestrádaly, Valaši loni hráli dokonce čtvrtfinále. Od stolu však byly zavrženy na rozdíl od Olomouce a Salcburku, které status akademií také nemají.

Rozuzlení celé kauzy může trvat klidně měsíce. Už teď je jisté, že nevyhraje nikdo a vůbec ne mladí hokejisté.