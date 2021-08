Furch vyhlíží extraligu. V Plzni mě vždycky bavilo hrát, říká gólman

V nejvyšší domácí soutěži zatím Dominik Furch hájil jen branku hokejové Slavie Praha. Teď má zkušený gólman po letech v KHL nakročeno k návratu do extraligy. Jenže v dresu Škody Plzeň, které by měl při zdravotních potížích Miroslava Svobody vypomoci zatím do konce září.

Dominik Furch | Foto: ceskyhokej.cz

„Čekal jsem na nějakou nabídku z KHL, něco sice přišlo, ale nechtěl jsem jít jen tak kamkoliv. Začal jsem proto trénovat se Spartou a pak se ozval Ruda Pejchar s Tomášem Vlasákem, jestli bych nechtěl jít do Plzně. V podstatě pak bylo rychlé jednání,“ vysvětlil 31letý rodák z Prahy přesun na západ Čech. Minulou sezonu v KHL chytal Furch za běloruské Dinamo Minsk, ale přes dobrá čísla se nedohodl na prodloužení kontraktu. „Já bych tam asi pokračoval, ale přišel nový manažer, rychle podepsal gólmana, aniž by o tom hlavní trenér věděl. Zvláštní,“ popsal, jak se ocitl na listině volných hráčů. Mezi uchazeči o Furchovy služby byl i tým KHL z Nižněkamsku, města ležícího v Tatarstánu. „Jenže nám se v únoru narodil druhý prcek a Nižněkamsk není zrovna místo a město, kde byste chtěl žít s rodinou. Do Ruska se sice chodí hlavně kvůli penězům, ale ne za každou cenu,“ podotkl urostlý, 188 cm vysoký borec. Hokejovou Škodu Plzeň posílil gólman Furch Přečíst článek › I přes úpis Škodovce se dál rozhlíží v zahraničí. „Plán byl zůstat ještě pár let venku, nejlépe v KHL. Třeba na tři sezony v Omsku mám pěkné vzpomínky a i naposledy v Minsku to bylo solidní,“ připustil Furch. S týmem Örebro ale okusil také švédskou nejvyšší soutěž. „Ten rok ve Švédsku byl parádní, zvlášť po ne úplně povedené sezoně v Čerepovci. Poznal jsem jiný styl hokeje, jinou mentalitu lidí. Byla to změna, nový impuls a byla jen škoda, že se sezona nedohrála a nebylo play-off,“ ohlédl se Furch za severskou misí, kterou v březnu 2020 předčasně uťala pandemie. Teď je stále reálnější, že nadcházející sezonu rozehraje po pauze zase v extralize. „Zatím to tak vypadá, i když dva týdny jsou ještě dlouhá doba. Teď se každopádně připravuji tak, že za Plzeň nějaký zápas odchytám,“ řekl chlapík, který až dosud jezdil na západ Čech jen jako soupeř. VIDEO: Fotbalová Plzeň hlásí posilu. Z Polska přichází levonohý záložník Sýkora Přečíst článek › „V Plzni mě vždycky bavilo hrát, publikum bylo vždy početné a hlasité. Zvlášť si pamatuji jednoho pána sedícího v hledišti za bránou, ten to uměl hostům nandat. Taky jsem se hned ptal, jestli stále chodí,“ přiznal s úsměvem účastník dvou světových šampionátů a olympijských her v Pchjongčchangu. Furchovy první dojmy v novém působišti sice ovlivňuje marodka, která na tým dolehla, ale zůstává optimistou. „Tréninky vypadají stále líp a líp. Do začátku zbývají ještě dva týdny a myslím, že si to sedne,“ věří gólman. A co říká na nyní prvoligovou Slavii, kde vyrostl a slavil tu zářné chvíle ozdobené mistrovským titulem? „Občas sleduji výsledky. Vlastně na Slavii bychom měli příští týden hrát přípravný zápas, tak jsem zvědavý, jak na mě dýchnou emoce,“ usmál se Dominik Furch.